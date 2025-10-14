Heidi Klums Sohn Henry spricht erstmals über seine Kindheit

Henry Samuel (20), der Sohn von Heidi Klum (52) und dem Musiker Seal (62), macht seine ersten Schritte als Model und ziert die neue Ausgabe des Tush-Magazins. In eleganten Schwarz-Weiß-Fotografien präsentiert er seine facettenreiche Seite und gibt in einem seltenen Interview Einblicke in sein Leben und seine Kindheit. Dabei verrät er, dass der Weg ins Rampenlicht für ihn alles andere als selbstverständlich war. "Als ich jünger war, habe ich es tatsächlich nicht gemocht, in der Öffentlichkeit zu stehen", gesteht er. Heute fühlt er sich wohler und schöpft aus der Inspiration seiner prominenten Eltern, die ihn dazu ermutigt haben, seinen eigenen Weg zu gehen.

Im Gespräch spricht Henry offen über die Einflüsse, die ihn geprägt haben und schildert die besonderen Momente seiner Kindheit. Schon früh hatte er Berührungspunkte mit Mode, nicht zuletzt durch seine berühmte Mutter und seine Schwester Leni Klum (21). "Als ich Kind war, hat mir Leni sogar ihre Prinzessinnenkleider angezogen. Mir hat das gar nichts ausgemacht. Ich hab's geliebt", erinnert er sich mit einem Lächeln. Neben Mode widmet er sich auch der Musik, die ihm hilft, sich zu entspannen. Er ist zudem ein echter Auto-Enthusiast, besucht leidenschaftlich gerne Automessen und arbeitet daran, selbst an Fahrzeugen schrauben zu können. Seine Vielseitigkeit und Experimentierfreude zeigen, wie offen er seine Interessen und Leidenschaften entdeckt.

Auch seine Verbindung zum Heimatland seiner Mutter spielt in Henrys Leben eine wichtige Rolle. Besonders die Ferien bei seinen Großeltern in Bergisch Gladbach beschreibt er als prägend. Das Haus dort, mit Wald, Kuhweide und einer BMX-Strecke in der Nähe, weckt nostalgische Gefühle in ihm und gibt ihm ein Gefühl von Heimat. Dieser Ort war auch Schauplatz vieler unbeschwerter Kindheitserinnerungen, wie die ausgelassene Zeit, die er mit seiner älteren Schwester Leni verbrachte. Ihre enge Beziehung zeigt sich auch in alten Familienvideos, die Heidi Klum kürzlich mit ihren Millionen Instagram-Followern teilte und die liebevolle Einblicke in das Familienleben geben.

Getty Images Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel bei den American Music Awards 2025

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023