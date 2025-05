Royal-Baby unterwegs: Beatrice Casiraghi erneut schwanger

Beatrice Casiraghi (39), die Schwiegertochter von Prinzessin Caroline (68), hat auf der Dior Cruise 2026 Show für freudige Nachrichten gesorgt. Die königliche Schönheit aus Monaco erwartet ihr drittes Kind, wie Journalistin und ICON-Magazine-Gründerin Inga Griese auf Instagram nach dem Event verriet. Unter Bildern, die Beatrice bei der Modenschau zeigen, schrieb die Journalistin freudig: "Es ist ein wahres Vergnügen, die Ikone von beauty&brain, Beatrice Casiraghi, wiederzutreffen, die nach zwei Söhnen in freudiger Erwartung eines Mädchens ist." Das luftige, weiße Kleid, das die werdende Mutter trug, ließ den Babybauch jedoch nur erahnen.

Beatrice und Pierre Casiraghi (37) sind bereits Eltern von zwei Söhnen, Stefano und Francesco, die 2017 und 2018 geboren wurden. Die beiden lernten sich während ihres Studiums in Mailand kennen und heirateten nach einer stürmischen Romanze im Juli 2015. Zu ihrem Privatleben gibt das Paar nicht viel preis. In einem Interview mit ioDonna machte Beatrice jedoch eine Ausnahme und gewährte seltene Einblicke in ihr Familienleben und schilderte, wie sie ihre Morgende mit ihren Kindern verbringt: "Wir spielen ein bisschen auf dem Bett, dann frühstücken wir: Obst, Kekse, Müsli, Brot, Butter und Honig; ein Cappuccino für mich, Milch mit Schaum für sie."

Als gebürtige Italienerin entstammt Beatrice dem aristokratischen Haus Borromeo. Ihre Eltern, Countess Donna Paola Marzotto und Count Don Carlo Ferdinando Borromeo, gaben ihr ein beeindruckendes kulturelles und intellektuelles Erbe mit. Bevor sie in den Adel von Monaco einheiratete, machte sie einen Master in Journalismus, arbeitete für italienische Medien und modelte für renommierte Marken wie Chanel und Valentino (93). 2021 wurde sie vom Magazin Tatler zur stilvollsten europäischen Royale gekürt, was sie mit ihrer Grazie und ihrem Modebewusstsein eindrucksvoll unterstreicht.

Getty Images Pierre Casiraghi und Beatrice Casiraghi mit ihren Söhnen, November 2024 in Monaco

Getty Images Pierre und Beatrice Casiraghi im März 2018 auf dem Rosenball in Monaco

