Victoria Beckhams emotionale Worte über "Nepo-Baby"-Kritik

Victoria Beckham (51) hat sich in einem Interview mit The Sun klar gegen das "Nepo-Baby"-Label ausgesprochen, das oft auf Kinder berühmter Eltern angewendet wird. Die Designerin und ehemalige Spice Girl erklärte, dass ihre Kinder Cruz (20), Romeo (23), Brooklyn (26) und Harper (14) von solchen Vorurteilen betroffen seien, obwohl es nicht ihre Schuld sei. Besonders verteidigte sie ihren Sohn Cruz, der eine Musikkarriere anstrebt. "Sie sind einfach nur die Kinder ihrer Eltern. Gebt ihnen eine Chance", sagte Victoria. Wichtig sei für sie, dass Menschen freundlich sind: "Es ist in Ordnung, ehrgeizig zu sein, aber Freundlichkeit zählt mehr." Abschließend forderte sie dazu auf, die Leistungen ihrer Kinder zu bewerten, ohne sie vorab zu verurteilen: "Lasst die Musik für sich sprechen."

Die stolzen Eltern Victoria und David (50) teilen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Besonders emotional war die Feier zum 23. Geburtstag ihres Sohnes Romeo Anfang September. In einem von Cruz überbrachten Geburtstagskuchen sang die Familie "Happy Birthday", wie in Victorias Instagram-Stories zu sehen war. David widmete seinem Sohn mehrere Bilder, darunter einen Rückblick auf eine gemeinsame Zeit bei einem Spiel der Los Angeles Lakers. "Mein Junge", schrieb der Ex-Fußballer mit einem gelben Herz unter das Foto. Beide Eltern drückten ihre Liebe für ihren Sohn in liebevollen Netz-Beiträgen aus.

Nur wenige Wochen zuvor stand die Familie auch bei der Premiere von Victorias neuer Netflix-Doku im Mittelpunkt. David nutzte den Anlass, um auf Social Media liebevolle Worte an seine Frau zu richten: "Ich liebe dich, Mrs. Beckham, aus so vielen Gründen", schrieb er. Besonders hob er hervor, wie stolz er auf ihre Reise sei, und fügte augenzwinkernd hinzu: "Und für die Rekorde – du kannst ein Schinken-Käse-Sandwich wirklich gut machen!" Victoria zeigte sich gerührt und schrieb in den Kommentaren: "Ich weine vor Freude. Ich liebe dich so sehr." Auch diesen besonderen Moment teilte die Familie mit ihren Fans, was erneut die enge Bindung der Beckhams deutlich machte.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo und Harper Beckham mit Victoria und David Beckham

Getty Images Victoria und David Beckham