Gemischte Reaktionen: Neue Sommerhaus-Nachrücker ziehen ein

Im Sommerhaus der Stars gibt es erneut Zuwachs: Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow (28) sind als zweites Nachrückerpaar in die prominente Wohngemeinschaft eingezogen. Nachdem Ryan Wöhrl und Lina das Haus kurz zuvor verlassen mussten, sorgt der neue Einzug für gemischte Reaktionen unter den verbliebenen Kandidaten. Besonders Edda Pilz zeigt sich wenig begeistert über die Neuen. "Das kann doch nicht sein. Wie viele Leute sollen hier noch reinkommen?", äußert die Influencerin verärgert. Auch ihre weitere Erklärung lässt keinen Zweifel an ihrer Meinung: "Erst mal freue ich mich natürlich nicht."

Ganz anders sehen es Silva Gonzalez (46) und seine Frau Stefanie Schanzleh. Die beiden sind optimistisch und sehen in den neuen Mitstreitern vor allem eine taktische Chance. "Jeder Neue ist für uns ein Geschenk, weil er erst mal nicht aus der bestehenden Allianz ist – und uns ein bisschen aus der Schusslinie bringt", erklärt Stefanie. Doch die Freude währt nicht lange: Es stellt sich schnell heraus, dass Luise und Pascal bereits mit Paulina Ljubas (28) vertraut sind. "Oh, no!", reagiert Jochen Horst auf die Nachricht. Paulina, die Partnerin von Tommy Pedroni (30), verrät, dass sie die Neulinge von ihrer gemeinsamen Arbeit bei Köln 50667 kennt.

Bereits vor wenigen Folgen hatten Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin als Nachrücker für Wirbel im Sommerhaus gesorgt. Schon beim Einzug war zu beobachten, dass die beiden nicht immer einer Meinung waren. Kleine Zankereien blieben nicht aus. Trotzdem wurden sie von den anderen Promis freundlich empfangen. Besonders die bisherigen Teilnehmer versuchten am ersten Abend, das neue Paar für ihre eigenen Allianzen zu gewinnen. Doch die Reality-TV-Darstellerin blieb zurückhaltend. "Ich möchte mir erst mal ein eigenes Bild machen, bevor ich mich entscheide", erklärte Sarah offen. Mittlerweile bestätigte Sarah, dass die Beziehung mit Ersin in die Brüche gegangen ist.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

RTL Lou und Pascal, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2025

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

