Nach Kampfansage: Walentina schießt gegen Paulina Ljubas

Treffen Walentina Doronina (25) und Paulina Ljubas (28) bald im Ring aufeinander? Walentina nannte Paulina am Samstagabend bei "The Ultimate Hype" als ihre Wunschkontrahentin. Paulina reagierte schnell und kritisierte im Netz Walentinas körperliche Fitness und ihren Kampfstil. Das lässt sich die Germany Shore-Bekanntheit nicht gefallen – sie schlägt zurück. "Man merkt einfach, dass du keine Ahnung von Boxen hast", ist sich Walentina sicher. Ihre diesjährige Gegnerin Christin Okpara (29) habe es ihr unmöglich gemacht, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Sie betont: "Unter den Umständen habe ich das Beste daraus gemacht."

Walentina macht deutlich, dass sie von Paulinas großer Klappe wenig hält. "In den Ring zu steigen, ist noch mal was ganz anderes. Also bitte mach den Kopf zu", fordert sie. Doch kommt nun ein Kampf zwischen den beiden Reality-TV-Diven zustande? Das lässt Walentina vorerst offen. Paulina hatte die Bedingung genannt, nur bei Fame Fighting, dem "Original" von Eugen Lopez, kämpfen zu wollen, statt bei dem neuen Event "The Ultimate Hype". Walentina gibt preis, dass sie Paulina bereits als Gegnerin angefragt hatte, die Sommerhaus-Kandidatin habe jedoch aus Loyalität zu Eugen abgelehnt – danach sei Christin als Kontrahentin eingesprungen.

Ob ein Kampf zwischen Walentina und Paulina zustande kommt, bleibt also vorerst unklar. Wie es scheint, will Walentina "The Ultimate Hype" treu bleiben, Paulina hingegen setzt auf das Konkurrenzformat Fame Fighting. Praktisch für Walentina: Nach ihrem Kampf am Samstagabend wurde ihr die nächste Gegnerin bereits auf dem Silbertablett serviert. Carina Spack (29), die zuvor auch bei Fame Fighting gekämpft hatte, willigte ein, gegen die 25-Jährige in den Ring zu steigen. "Walentina sagt immer, sie ist so sportlich. Rein auf sportlicher Ebene: Wir können gerne gegeneinander boxen", bot sie an.

RTL, ActionPress Collage: Walentina Doronina, Paulina Ljubas

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina, Charlotte Würdig und Carina Spack bei "The Ultimate Hype"