Wales Herausforderung: Paulina Ljubas sagte schon längst zu

Nach dem Boxkampf ist vor dem Boxkampf: Walentina Doronina (25) trat am Samstagabend bei "The Ultimate Hype" in den Ring. Nachdem ihre Gegnerin Christin Okpara (29) noch in Runde eins unter Tränen abgebrochen hatte, forderte die Reality-TV-Bekanntheit eine neue Gegnerin – und ihre Wahl fiel auf Paulina Ljubas (28). Diese reagiert nun augenscheinlich genervt in ihrer Instagram-Story. "Bist du dumm? Ich habe doch schon längst ja gesagt", kontert die Freundin von Tommy Pedroni (30). Gibt es also längst eine Einigung zwischen Walentina und Paulina?

Schnell zeigt sich, wo der Haken an der Geschichte ist: Paulina möchte nicht bei "The Ultimate Hype" auftreten. "Was ist das, was ihr da macht? Das ist voll komisch. Alter, ihr wurdet ausgebuht. Ciao", stichelt die Sommerhaus-Kandidatin. Zudem zweifelt sie Walentinas körperliche Fitness an – der Kampf gegen Christin sei nämlich nicht sehr vielversprechend gewesen. Unter einer Bedingung will sich Paulina dennoch auf die Aufforderung ihrer Kontrahentin einlassen. Sie macht deutlich: "Mich siehst du weder in irgendeiner Billigsendung noch bei irgendeinem Billigveranstalter – mit mir gehst du bei Fame Fighting kämpfen, beim Original."

Doch hat der Kampf zwischen Walentina und Paulina wirklich eine Zukunft? Bei "The Ultimate Hype" wurde der Siegerin des Abends nämlich schon eine andere Gegnerin angeboten: Carina Spack (29). Das einstige Bachelor-Girl hat sich schon mehrfach bei Fame Fighting im Ring bewiesen und gilt als harte Konkurrentin. "Walentina sagt immer, sie ist so sportlich. Rein auf sportlicher Ebene: Wir können gerne gegeneinander boxen", betonte Carina am Samstagabend bei dem Event.

Anzeige Anzeige

Imago, Instagram Collage: Walentina Doronina, Paulina Ljubas

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video "The 50"-Kandidatin Paulina Ljubas

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"