Nach Sieg: Walentina Doronina feiert Liebes-Comeback mit Ex

Walentina Doronina (25) hat allen Grund zur Freude: Beim Wettkampf "The Ultimate Hype" holte sich die Influencerin gestern den Sieg im Boxen gegen Christin Okpara (29). Doch nicht nur im Ring feiert sie Erfolge – auch privat scheint bei Walentina aktuell alles rundzulaufen. Kurz vor dem Kampf bestätigte sie nämlich gegenüber RTL, dass sie und ihr Ex wieder ein Paar sind. Im Mai hatte sie den neuen Mann an ihrer Seite erstmals in den sozialen Medien gezeigt, im August war dann schon wieder alles vorbei. Doch nun feiern die beiden wohl ihr Liebes-Comeback.

Walentina begründete ihr kurzzeitiges Liebes-Aus im Sommer mit den Strapazen ihres Boxtrainings. "Wir brauchten, glaube ich, beide unsere Zeit. Gerade durch das Training war ich emotional auf einem völlig anderen Level", erklärte sie. Dennoch hätten die beiden nie den Kontakt verloren und auch nach der Trennung jeden Tag miteinander gesprochen. Nun, da der Kampf abgehakt ist, haben sich die beiden wieder zusammengerauft – mit Erfolg. "Jetzt passt alles", freute sich Walentina. Die Identität ihres Partners bleibt jedoch nach wie vor ein Geheimnis.

Gestern Abend sorgte Walentinas Boxkampf mit Christin für Wellen. Dabei nahm das Match eine unerwartete Wendung: Statt sich einen harten Kampf im Ring zu liefern, suchten die beiden Frauen, die bislang als erbitterte Rivalinnen galten, das Gespräch. Christin, die noch in Runde eins weinend aufgab, erhielt tröstende Worte von Walentina, und schließlich fielen sich die zwei sogar in die Arme. In der Arena in Oberhausen erhielten die beiden für ihre gewaltarme Konfliktlösung Buhrufe – doch für Walentina steht schon der nächste Kampf an.

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

