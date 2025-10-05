Walentina gegen Carina Spack: Das sagen die Fans zu dem Duo

Walentina Doronina (25) steht ihrer nächsten großen Herausforderung gegenüber: Carina Spack (29) hat angekündigt, 2026 mit ihr in den Ring zu steigen. Nach ihrem letzten Kampf bei "The Ultimate Hype" gegen Christin Okpara (29) ist das eine Nachricht, die die Fans von Reality-TV und Fame Fighting aufhorchen lässt. Besonders spannend wird das Duell, da Carina bereits als erfahren in der Szene gilt und schon einige Erfolge feiern konnte. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash reagierten die Fans begeistert: "Endlich!", schrieb ein User, während ein anderer kommentierte: "Das wird ein Spaß."

Nach den ersten Andeutungen, dass es 2026 zum Showdown zwischen den beiden kommen könnte, überschlagen sich Anzeichen, dass das Duell tatsächlich stattfinden wird. Walentina, bekannt für ihre ehrgeizige und kampfeslustige Art, dürfte vor allem die sportliche Herausforderung reizen. Carina dagegen scheint von ihrer Erfahrung im Fame Fighting überzeugt zu sein, wodurch sie in den Augen vieler als eine ebenbürtige Gegnerin gilt. Ob es tatsächlich zu dem Kampf kommt, bleibt abzuwarten, doch die Begeisterung der Fangemeinde spricht dafür, dass sich beide Seiten intensiv vorbereiten werden.

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage sind die Fans sich ebenfalls einig: 85,7 % von 161 Stimmen sind der Meinung, dass es spannend wird und Carina sicherlich eine Herausforderung für Walentina sein wird. Bereits in der Vergangenheit hat Walentina deutlich gemacht, dass sie sich als ernstzunehmende Gegnerin auf sportlicher Ebene sieht. Beim letzten Kampf äußerte sie den Wunsch nach einem Match, das sie richtig fordert. Mit Carina könnte sich diese Gelegenheit nun bieten. Die beiden Reality-Stars sind nicht nur durch ihre TV-Karrieren bekannt, sondern auch für ihre schlagfertigen Persönlichkeiten. Man darf gespannt sein, ob sich die beiden bis zum geplanten Kampftermin von ihrer besten Seite zeigen und ob Walentina ihre bisherigen Aussagen in die Tat umsetzen wird.

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina, Charlotte Würdig und Carina Spack bei "The Ultimate Hype"

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

RTL / Julia Feldhagen Christin Okpara und Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"