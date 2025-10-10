Tiefe Einblicke: Anna Netrebko (54) zeigt sich verführerisch

Opernsängerin Anna Netrebko (54) hat in Neapel einen modischen Auftritt hingelegt, der nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre Stilsicherheit in den Mittelpunkt rückt. Auf Instagram präsentierte die Sopranistin ein farbenprächtiges Kleid und gewährte mit ihrem V-Ausschnitt tiefe Einblicke. Besonders ins Auge der Fans fiel ein roter Spitzen-BH, der unter dem Kleid hervorblitzte und für viel Gesprächsstoff sorgte. Ihre Follower zeigten sich begeistert über die selbstbewusste und strahlende Künstlerin, die sich in Neapel offenbar auch vor dem Hintergrund trister Steinmauern zu inszenieren weiß.

Im Leben der Sopranistin hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Nach ihrer Scheidung von Yusif Eyvazov im Juni 2024 blieben die beiden trotz der Trennung ein eingespieltes Team und treten weiterhin gemeinsam auf der Bühne auf. Doch auch abseits ihres musikalischen Schaffens scheint Anna neues Glück gefunden zu haben. Fotos auf dem Instagram-Account ihres Managers Miguel Esteban zeigen die beiden in innigen Momenten, die auf eine Beziehung jenseits des Beruflichen hindeuten. Sichtbar entspannt und vertraut, lassen die Aufnahmen wenig Raum für Zweifel.

Anna und Miguel kennen sich schon seit Jahren, da Esteban die Sängerin bei internationalen Engagements begleitet und unterstützt. Gemeinsam reisten sie etwa vergangenen Sommer nach Südfrankreich, was ihre Verbindung auch abseits der Konzertwelt untermauerte. Die Veränderungen in Annas Leben zeigen sich jedoch nicht nur in ihrem Liebesleben, sondern auch in ihrer Ausstrahlung. Immer wieder betont die Opernsängerin, die im Jahr 2002 durch ihren Auftritt als Donna Anna in Mozarts "Don Giovanni" bei den Salzburger Festspielen zum Weltstar wurde, durch modische Statements, dass sie weiterhin fest im Leben steht und keine Angst davor hat, neue Kapitel aufzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago Opernsängerin Anna Netrebko postet sexy Schnappschüsse, Oktober 2025.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Netrebko und Yusif Eyvazov, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago Opernsängerin Anna Netrebko postet sexy Bilder aus Neapel, Oktober 2025.