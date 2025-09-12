Opernsängerin Anna Netrebko ist an ihren Manager vergeben

Die Opernsängerin Anna Netrebko (53) hat offenbar ihr Liebesglück wiedergefunden. Nach der Scheidung von Yusif Eyvazov im Juni 2024 zeigt sie sich nun an der Seite eines neuen Mannes: Miguel Esteban, ihrem langjährigen Manager. Gemeinsam mit ihm reiste sie im Juli in einem luxuriösen Privatjet nach Südfrankreich. In einem Instagram-Video, das Anna aufnahm, wirkte sie entspannt und glücklich. Miguel, der sie schon lange bei internationalen Engagements begleitet, ist jetzt offensichtlich nicht nur beruflich ein wichtiger Teil ihres Lebens.

Der Manager teilt auf seinem privaten Social-Media-Profil ebenfalls intime Einblicke in ihre gemeinsame Zeit. Eines der Bilder zeigt Anna, die mit dem Kopf auf seinem Schoß auf einem Sofa liegt, ein anderes Foto zeigt die beiden im Urlaub. Zu den Aufnahmen fügt Miguel liebevolle Kommentare wie "Ich liebe dich" hinzu. Diese öffentlichen Gesten sorgen bei den Fans für Begeisterung. In den Kommentaren gratulieren sie dem neuen Paar und wünschen ihm eine glückliche Beziehung. Im Gegensatz zu ihrem Neuen hält sich Anna selbst jedoch mit offiziellen Liebesbekundungen noch zurück.

Interessanterweise gab es zuvor Spekulationen über eine mögliche Beziehung der Operndiva mit ihrem Bühnenkollegen Alexander Köpeczi. Die beiden hatten im Frühling zusammen auf der Opernbühne gestanden, was Gerüchte über eine Romanze aufkommen ließ. Doch nun scheint klar zu sein, dass ihr Herz an Miguel Esteban vergeben ist. Ihr neues Glück kommt nach einer turbulenten Zeit und scheint sowohl ihr berufliches als auch privates Leben auf eine positive Weise zu beeinflussen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Netrebko, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago Musikerin Anna Netrebko mit ihrem Manager Miguel Esteban und weiteren Personen, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Netrebko und Yusif Eyvazov, 2019

Anzeige