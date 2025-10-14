Intimität? Das fehlt Temptation-Vanessa im Alltag mit Aleks

Bei Temptation Island V.I.P. plaudert Vanessa Nwattu aus dem Nähkästchen: Sie berichtet im Gespräch mit Chiara Antonella (28), Brenda Brinkmann und einigen Verführern von ihrem Alltag in Dubai mit Aleks Petrovic (34). "Er ist immer sehr viel am Arbeiten und auch oft im Stress. Wenn er dann aus dieser Arbeitswelt kommt, wo er die ganze Zeit rational und logisch sein muss, dann schafft er es manchmal nicht, in diese emotionale Schiene, diese gefühlvolle Art reinzukommen", kritisiert sie. Vanessa beklagt, sie fühle sich oft wie die zweite Geige.

"Es ist schade, wenn ich immer diejenige bin, die sagt: 'Lass uns doch mal ein Date planen, schaff dir doch wenigstens den Sonntag frei…' Ich muss schon dafür kämpfen, dass ich gesehen werde von ihm", gibt die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit zu. Das hat auch Auswirkungen auf ihr Sexleben. Vanessa findet: "Wenn ich mich bei dir nicht wohlfühle, weil wir nur streiten oder so – sorry, aber dann habe ich auch keine Lust auf Intimität." Körperliche Zuneigung beginne bei ihr im Herzen. Die anderen Frauen stimmen ihr zu – eine Bestätigung, über die sich Vanessa sehr freut.

Vanessa und Aleks lernten sich 2022 bei "Temptation Island V.I.P." kennen – damals war Aleks noch mit Christina Dimitriou (33) zusammen und Vanessa nahm als Verführerin teil. Dass die beiden nun als verlobtes Paar in die Show zurückkehren, überraschte viele Fans. Auch Aleks scheint sich in der neuen Staffel an die Schicksalsmomente seiner letzten Teilnahme zu erinnern. Dabei lässt er sich zu zweifelhaften Aussagen hinreißen – wie zum Beispiel, dass es ohne starken Alkoholeinfluss nie zu seiner Liaison mit Vanessa gekommen wäre.

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025