Emmy Russ sicher: Vanessa hat "keinen Bock mehr" auf Aleks

Aleksandar Petrovic (34) und seine Verlobte Vanessa Nwattu sind derzeit bei Temptation Island V.I.P. zu sehen und wagen den ultimativen TV-Treuetest. Viele Zuschauer zweifeln allerdings daran, dass die beiden diesen auch bestehen werden – nicht zuletzt aufgrund der hartnäckigen Gerüchte um eine Affäre zwischen Aleks und Emmy Russ (26). Emmy verfolgt die Sendung offenbar auch, denn bei Instagram schätzt sie nun Vanessas augenscheinlich genervtes Auftreten ein. "Man merkt natürlich, dass sie irgendwie gar keinen Bock auf ihn hat. Sie ist komplett genervt von ihm", ist die Reality-Bekanntheit überzeugt. Das sehe man vor allem daran, dass Vanessa ihn nicht "mit Liebe anschaue": "Man sieht in ihren Augen einfach nur noch dieses: 'Ich habe so keinen Bock mehr auf dich und auf diese Beziehung.'"

Gleichzeitig vermutet Emmy, dass es schon länger bei Aleks und Vanessa kriseln könnte. "In einer Story kannst du immer noch mal aussuchen, was du zeigst, aber halt nicht im Fernsehen", erklärt die 26-Jährige. Ob das wirklich stimmt, weiß wohl aber nur Vanessa selbst. Emmy scheint auch eher engen Kontakt zu Aleks zu haben. Die beiden wurden in den vergangenen Wochen immer wieder zusammen gesehen. Der Fame Fighting-Kandidat flog in seiner Vorbereitungszeit für einen Dreh zurück nach Dubai – zeitgleich besuchte auch Emmy die Wüstenmetropole. Nur ein paar Tage später tauchten sie gemeinsam in der Doku "Unleashed" auf. Dabei unterstützte die Reality Queens-Teilnehmerin nicht nur beim Training, sondern schien auch zusammen mit Aleks am Pool zu relaxen.

Vanessa und Aleks' "Temptation Island"-Teilnahme wird von den Fans aber nicht nur wegen Emmy hinterfragt. Das Paar hat immerhin eine eher unschöne Geschichte mit dem Format. 2022 waren beide schon einmal in der Show zu sehen: Aleks mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (33) und Vanessa als Verführerin in der Männer-Villa. Der 34-Jährige verguckte sich in Vanessa und aus einer Schwärmerei entwickelten sich Gefühle – parallel durfte Christina am Lagerfeuer zuschauen, wie sich ihr Partner in eine andere Frau verliebte. Die beiden gingen mit Ende der Sendung getrennte Wege und Aleks begann ein neues Leben mit Vanessa. Die Aktion sorgte unter den Zuschauern damals für jede Menge Aufsehen und vor allem Aleks wurde mit harter Kritik überhäuft.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss, Panama Pictures / ActionPress Collage: Emmy Russ, Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksander Petrović, Realitystars