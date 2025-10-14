Melissa gesteht: Temptation-Marwin beleidigt sie im Streit

Bei Temptation Island V.I.P. gewährt Melissa Heitmann (29) tiefe Einblicke in ihre Beziehung mit Marwin Klute. Im Gespräch unter vier Augen mit ihrer Mitstreiterin Chiara Antonella (28) zeigt sie sich offen und deutet Zweifel an. "Eigentlich denke ich schon, dass er der Richtige ist, aber es müssen sich einige Dinge ändern. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir streiten – also, dass er mich bei jedem Streit anschreit und mich auch schon öfter beleidigt hat", schildert sie. Chiara hakt nach, ob Marwin wirklich harte Beleidigungen nutzt. "Schon, ja. Als es um das Thema Freizügigkeit ging, hat er schon gesagt, dass ich billig aussehe. Und dass er nicht will, dass seine Freundin rumläuft wie eine N*tte", gibt Melissa zu und betont: "Ich möchte das nicht mehr. Da ist für mich eine Grenze erreicht."

Die einstige Temptation Island-Verführerin gesteht, dass sie in Streitsituationen immer darauf achtet, ob die Fenster geschlossen sind – da Marwin so laut schreit, habe sie Angst, die Nachbarn könnten davon etwas mitbekommen. "In der Öffentlichkeit schreit er mich auch an, obwohl uns da auch Leute erkennen können. Das ist so unangenehm. So kann ich auf Dauer keine Beziehung führen", ist sie sich sicher. Chiara ist sichtlich geschockt von Melissas Geständnis. "Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ich habe da kein gutes Gefühl", meint sie und gibt zu bedenken: "Ich weiß noch nicht so viel über ihre Beziehung, aber… Ich glaube, sie hat tatsächlich was Besseres verdient."

Das Thema scheint nicht nur Melissa zu beschäftigen. Auch Marwin spricht wenig später in der Männervilla über Streitigkeiten in der Beziehung. Seit er und Melissa zusammenwohnen, käme es fast täglich zu Streit, schildert er. Dennoch zeigt sich der Are You The One?-Star wenig einsichtig. "Melissa hat auch so eine anstrengende Art manchmal. [...] Ich soll mich auf einmal entschuldigen dann, und ich sehe es gar nicht ein", meint er. Auch Melissas Karriere auf OnlyFans sei ein Konfliktthema.

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute im Mai 2025