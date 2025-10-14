Wie vorgestellt? Pia Tillmann lässt Hochzeit Revue passieren

Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) haben ihre große Liebe noch einmal gefeiert – und nun über den besonderen Tag gesprochen. Im September gaben sich die Schauspielerin und der Reality-TV-Star im Rahmen einer freien Trauung vor rund 100 Gästen das Jawort. Beim "The ultimate Hype"-Boxevent ließen die beiden im Promiflash-Interview die Feier Revue passieren und verrieten, wie nah alles an ihren Vorstellungen lag und mit wem sie gefeiert haben. "Unsere Hochzeit war sehr schön. Wir haben eine unfassbar gute Zeit mit sehr guten Freunden gehabt. Und das war die perfekte Mischung aus Kitsch und lockerer Party, würde ich sagen", schwärmt Pia gegenüber Promiflash.

Was viele nicht sehen: Die Vorbereitungen waren intensiv. "Ja, das kann man nicht anders sagen. Wir haben in einem sehr kleinen familiären Kreis geheiratet. Die Zeit davor war sehr, sehr stressig. Auch am Hochzeitstag selber. Da hat es auch sehr lange gedauert, bis der Stress endlich abfiel. Das war dann irgendwann zum Essen hin. Und dann ist der Tag irgendwie schon schnell rum gewesen", berichtet Zico im Gespräch mit Promiflash. Als die Anspannung wich, startete die Sause erst richtig durch – mit vertrauten Menschen, herzlichen Programmpunkten und einer Tanzfläche, die bis in den Morgen nicht leer wurde. "Aber wir haben bis halb sieben gefeiert. Spricht auf jeden Fall für eine sehr gute Party", sagt Zico. Genau diese Mischung aus Nähe, viel Gefühl und einem ausgelassenen Fest im Freundes- und Familienkreis war es, die Pia zufolge den Tag geprägt hat.

Die freie Trauung war für Pia und Zico der romantische Nachklang zu ihrem standesamtlichen Jawort vom 13. Dezember 2024. Bekannte Gesichter aus Köln 50667 begleiteten die beiden auf ihrem Weg, während sie auf Instagram Einblicke in die Vorbereitungen und die Feierlaune gaben. Pia setzte bei ihrem Look auf ein bodenlanges Kleid mit funkelnden Perlen und trug ihre dunkelblonden Haare mit Extensions in weichen Wellen. Zico kombinierte zu einem cremefarbenen Sakko eine schwarze Hose und eine schwarze Fliege – elegant, aber lässig. Für das Paar stand bei all dem Glanz vor allem eines im Vordergrund: gemeinsam Zeit zu verbringen, Erinnerungen zu sammeln und den Moment mit den Menschen zu teilen, die ihnen nahestehen.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach, September 2025

Imago Pia Tillmann und Zico Banach, Oktober 2025

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im April 2025