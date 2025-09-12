Einen Tag vor Hochzeit: Zico Banach ist voll im Stress

Zico Banach (34) und Pia Tillmann (39) stehen kurz vor einem der wohl aufregendsten Tage ihres Lebens: Morgen wollen sich der Influencer und die Schauspielerin bei einer freien Trauung das Ja-Wort geben. Doch statt vorfreudiger Entspannung herrscht bei Zico momentan das blanke Chaos. In einer Instagram-Story gibt er jetzt Einblicke in sein Befinden und klagt: "Die Hochzeit macht mich fertig. Wir haben ein reines organisatorisches Chaos." Zu allem Überfluss hat ihn auch noch eine Erkältung erwischt. "Rotznase, Rachen richtig ekelhaft", beschreibt er seinen Gesundheitszustand nur einen Tag vor der großen Feier.

Wie Zico weiter in seinem Video erzählt, müssen sich die beiden auch noch mit der Unberechenbarkeit des Wetters herumschlagen. "Das Wetter wird nicht mitspielen", prophezeit der Realitystar schon das schlimmste Szenario. Trotz aller Herausforderungen versucht der Bräutigam in spe aber das Positive im Chaos zu sehen: "Ich glaube, das muss man mitnehmen. Sonst ist es keine richtige Hochzeit." Ob ihm dieser Optimismus durch die anstrengenden letzten Vorbereitungen weiterhilft, bleibt abzuwarten, während der Countdown zur Trauung läuft.

Auf den morgigen Tag fiebern Zico und Pia schon eine ganze Weile hin. Offiziell verheiratet ist das Paar schon: Im Dezember vergangenen Jahres gaben sie sich, nur wenige Monate nach ihrer Verlobung, beim Standesamt das Ja-Wort. Die beiden ehemaligen Köln 50667-Darsteller sind bereits seit 2024 Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Pias älterer Sohn Henry, aus einer früheren Beziehung, macht das Glück der Patchwork-Familie komplett.

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Influencer

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im April 2025

Instagram / zicoriccardo Zico Banach mit Sohn Pepe und Stiefsohn Henry, September 2025