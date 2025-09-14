Deshalb fehlten Leyla & Mike auf Pia & Zico Banachs Hochzeit

Leyla Heiter (29) und ihr Mann Mike (33) haben am Samstag auf der Hochzeit ihrer Reality-TV-Freunde Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) gefehlt. Der Grund für ihre Abwesenheit ist jedoch alles andere als traurig, denn das Paar hat sich in die Flitterwochen verabschiedet. Aktuell genießen die beiden auf den Seychellen ihre Zeit als frisch verheiratetes Paar. Leyla gab in ihrer Instagram-Story zu, dass sie sowohl die Hochzeit verpassten als auch die Geburtstagsfeier ihres gemeinsamen Dschungelcamp-Kollegen Twenty4tim (25).

In ihrer Instagram-Story spricht Leyla offen über die Gründe für ihre Abwesenheit: "Wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen und ganz kurz, weil die Frage häufig kam, warum wir nicht auf der Hochzeit von Pia und Zico sind und ob wir auf dem Geburtstag von Tim waren. Wir waren bei beidem eingeladen und sind auch bei beidem richtig traurig, dass wir da nicht dabei sein können." Leyla erklärte weiter, dass die Flitterwochen viel früher geplant und gebucht worden seien, weshalb es mit den Terminen nicht anders möglich war. Dennoch betonte sie: "Wir sind auf jeden Fall im Herzen bei beiden mit dabei."

Zico und Pia als auch Tim waren hingegen bei Leyla und Mikes Hochzeit eingeladen und anwesend. Die freie Trauung Ende August an der Amalfiküste wurde sogar live übertragen und hielt viele rührende Momente bereit. Besonders Mike zeigte sich tief bewegt, als er Leyla zum ersten Mal in ihrem Brautkleid sah. "Du bist mein größtes Glück, meine Traumfrau und die Liebe meines Lebens", erklärte der Realitystar vor den Gästen.

Imago Mike und Leyla Heiter, Oktober 2024

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach, September 2025

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim mit seiner Mama Christina und ihrem Partner Sven, August 2025