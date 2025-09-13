Freie Trauung: Pia Tillmann und Zico haben erneut geheiratet

Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) haben sich im Rahmen einer romantischen freien Trauung erneut das Jawort gegeben. Bereits am 13. Dezember 2024 hatten die früheren Köln 50667-Darsteller standesamtlich geheiratet. Dieses Mal wurde groß gefeiert, wie die beiden auf Instagram dokumentierten. Pia trug ein atemberaubendes, bodenlanges Kleid, das mit zahllosen Perlen bestickt war. Ihre dunkelblonden Haare hatte sie mit Extensions verlängern lassen und trug sie wellig. Zico zeigte sich hingegen in einem eleganten cremefarbenen Anzug, kombiniert mit schwarzer Hose und schwarzer Fliege.

Die Hochzeit sorgte auch bei Freunden und Gästen für Begeisterung. Auf Social Media repostete Pia zahlreiche Aufnahmen ihrer Liebsten, die den besonderen Tag mit dem Paar feierten. Gratulanten wie Lorik Bunjaku (29) und Denise Hersing (29) ließen es sich nicht nehmen, ihre besten Wünsche zu übermitteln. Die Fotos zeigen ein glücklich strahlendes Brautpaar, das den Moment sichtlich genießt. Die freie Trauung stellte einen ganz besonderen Höhepunkt dar, um ihre Liebe vor Familie und Freunden erneut zu feiern.

Dass Pia und Zico nun so strahlten, ist umso schöner, da der Weg zu diesem Tag einiges an Nerven kostete. Einen Tag zuvor zeigte sich Zico erschöpft und berichtete über ein organisatorisches Chaos und eine hartnäckige Erkältung. Doch alle Strapazen scheinen am großen Tag vergessen gewesen zu sein. Pia und Zico gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Während die Schauspielerin einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, begrüßten die zwei im März 2024 ihren ersten gemeinsamen Sohn Pepe auf der Welt.

