Channing Tatum knutscht mit seiner Inka auf dem Red Carpet

Kussalarm in London! Channing Tatum (45) und Inka Williams (26) ließen bei der Vorführung von "Roofman" beim BFI London Film Festival am Dienstag, 14. Oktober, die Funken sprühen – und zwar vor aller Augen im Blitzlichtgewitter am roten Teppich der Royal Festival Hall. Hand in Hand, beide in Schwarz, beugten sich der Schauspieler und das australische Model für einen zärtlichen Kuss vor und sorgten für Jubelrufe unter den Fotografen. Channing trug ein komplett schwarzes, doppelt geknöpftes Suit-Set mit dunklem Shirt, Inka setzte auf ein schwarzes Kleid mit Spitze, tiefem V-Ausschnitt und hohem Beinschlitz. Das Paar zeigte sich entspannt und vertraut, während die Kameras klickten – ein Auftritt, der keine Fragen offenließ.

Der Filmabend markiert das nächste öffentliche Kapitel der jungen Liebe, die bereits im Februar 2025 für erste Schlagzeilen sorgte, als die beiden bei einer Pre-Oscars-Party gemeinsam gesichtet wurden. Kurz darauf bestätigte eine Quelle dem Magazin People, dass Channing und Inka sich romantisch treffen: "Inka macht ihn glücklich", hieß es damals. Offiziell wurden die beiden im April, als Inka zu Channings 45. Geburtstag eine liebevolle Fotocollage auf ihrem Instagram-Account teilte. Ihr Red-Carpet-Debüt gaben sie Ende September in Los Angeles – begleitet von Channings Tochter Everly, die der Auftritt sichtlich freute. Während Channing die Veröffentlichung von "Roofman" genießt, zeigte er hinter den Kulissen Disziplin: Für den Dreh nahm der "Magic Mike"-Star ein hartes Trainingsprogramm auf sich und reduzierte sein Gewicht auf 78 Kilogramm.

Privat scheinen Channing und Inka eine leichte, fröhliche Chemie zu pflegen. Die Influencerin setzt privat oft auf minimalistische, monochrome Looks – das Matching-Black-Outfit in London wirkte wie eine stilsichere Fortsetzung. Channing, der mit Ex-Frau Jenna Dewan (44) eine Tochter großzieht, sucht bei öffentlichen Terminen gerne die Nähe seiner Liebsten und scheut nicht vor kleinen Gesten der Zuneigung zurück. Seit ihrem gemeinsamen Auftritt in Los Angeles fällt auf, wie selbstverständlich Inka den Familienmoment mitträgt und ruhig an Channings Seite bleibt, wenn die Kameras aufblitzen. So wirkt der neue Auftritt in London wie eine natürliche Fortsetzung eines Alltags, in dem Nähe, Humor und kleine Gesten mindestens so wichtig sind wie große Premierenmomente.

Getty Images Channing Tatum beim 69. BFI London Film Festival am 14. Oktober 2025

Getty Images Inka Williams und Channing Tatum beim London Film Festival 2025.

IMAGO / ABACAPRESS Channing Tatum mit seiner Freundin Inka und seiner Tochter Everly, September 2025