Narzisst-Post: Spielt Vanessa Nwattu hier etwa auf Aleks an?

Vanessa Nwattu heizt die Gerüchteküche weiter an! Die Reality-TV-Bekanntheit teilte kürzlich einen Beitrag in ihrer Instagram-Story, der es in sich hat. In dem Post, den sie repostete, heißt es: "Niemand ist mehr verärgert als ein Narzisst, der beschuldigt wird, etwas getan zu haben, was er definitiv getan hat." Obwohl Vanessa keinen Namen nennt, spekulieren viele ihrer Follower, dass diese Worte auf Aleksandar Petrovic (34) abzielen könnten, mit dem sie bereits mehrfach im Netz aneinandergeraten ist.

Nach ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. reißen die Gerüchte um eine Trennung der beiden nicht ab. Vanessa und Aleks sticheln immer wieder öffentlich gegeneinander und heizen die Diskussionen damit nur weiter an. Ob der Narzissmus-Post nun tatsächlich auf Aleks gemünzt ist oder rein zufällig von Vanessa geteilt wurde, bleibt ungewiss. Fakt ist, dass solche Posts in der Vergangenheit schon häufiger als Seitenhieb auf den einstigen Partner interpretiert wurden und für Zündstoff gesorgt haben.

Erst kürzlich legte Vanessa mit einem Video nach, in dem sie die Aussagen von Aleks imitierte und sich dabei über ihn lustig machte. Der 34-Jährige ließ dieses Verhalten nicht auf sich sitzen. Er bezeichnete es öffentlich als "absolut peinlich und kindisch". Außerdem warf er der Influencerin vor, emotionale Unreife zu zeigen. "Die selbst ernannte 'Baddie' versucht, ihre Unsicherheit zu überspielen", urteilte er in einer aktuellen Instagram-Story. Auch über die Zeit mit Vanessa zeigte sich Aleks im Netz nachdenklich: "Ich dachte damals, Vanessa sei zehn Jahre reifer im Kopf als Christina. Heute erkenne ich, dass ich mich geirrt habe."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Amazon MGM Studios Aleks Petrovic, "The 50"-Kandidat