Temptation-Aleks sauer: Vanessa wollte monatelang keinen Sex

Ein harmlos wirkender Kommentar löst bei Temptation Island V.I.P. eine große Welle aus. In der aktuellen Folge machte Vanessa Nwattu eine kurze Bemerkung zu ihrem Sexleben mit Aleks Petrovic (34) – sie erklärte, dass ihr die Lust auf Intimität vergehe, wenn sie sich von ihrem Partner emotional nicht aufgefangen fühlt. Diese Aussage scheint Aleks immens verletzt zu haben: In seiner Instagram-Story redet sich der selbsternannte "maskuline Mann" in Rage. Er stellt klar: "Wir hatten mehrere Monate keinen Sex." Der Grund dafür sei gewesen, dass Aleks zu Beginn ihrer Auswanderung nach Dubai viel gearbeitet habe, um ihr neues Leben zu finanzieren – dass Vanessa damit ein Problem hat, habe Aleks aber nicht gewusst. "Der Mann geht und ackert und tut und macht, und dann sagt man: 'Ich fühl mich emotional vernachlässigt und deswegen habe ich keinen Sex.' Das ist einfach sowas von undankbar", echauffiert er sich.

Laut Aleks stellt Vanessa die Dinge in der Show völlig verzerrt dar. Sie impliziert, sie sei diejenige gewesen, die ihre Bedürfnisse kommuniziert und um Dates und Co. gebeten hat – von Aleks sei in dieser Hinsicht allerdings nur wenig zurückgekommen. Das will der ehemalige Sommerhaus-Star nicht auf sich sitzen lassen. "Sie hat immer nur gesagt: 'Das liegt am Stress. Es hat nichts mit dir zu tun.' Nach dem dritten Monat habe ich sie darauf festgenagelt, dass das nicht mehr normal ist, dann ist sie mit der Sprache herausgerückt", schildert er. Sobald ihm das wahre Problem bewusst war, habe er sofort gehandelt. Aleks erzählt: "Dann habe ich den Sonntag freigeschaufelt und habe gesagt, wir werden ab jetzt mindestens jeden Sonntag ein Date machen. Ich habe mir dann ab diesem Zeitpunkt viel mehr Gedanken gemacht und ihr auch diese emotionale Nähe geschenkt."

Insgesamt zeigt sich Aleks sehr enttäuscht von Vanessas offenem Umgang mit dem Thema Sex bei "Temptation Island V.I.P." – immerhin sei sie laut Aleks diejenige gewesen, die darüber schweigen wollte. "Das war eine Bedingung ihrerseits, ein Tabuthema: Wir sollten nicht über unser Sexleben reden", erinnert er sich. Dass Vanessa ein solch sensibles Thema im TV in den Mund nimmt, stört auch Aleks Bruder Marko Petrovic. Marko meldete sich selbst bereits gestern im Netz zu Wort, um seinen Bruder in Schutz zu nehmen.

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025