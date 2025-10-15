Justin Trudeau soll Katy Perry "heftig umworben" haben

Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53) sorgen erneut für Schlagzeilen: Vor der Küste von Santa Barbara wurden die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister beim Turteln auf einer Jacht gesichtet. Auf den neuen Fotos wirken die beiden vertraut und entspannt – ganz ohne Eile und ohne Scheu vor neugierigen Blicken. Schon im Sommer hatte man sie erstmals gemeinsam bei einem Dinner beobachtet, doch nun scheint ihre Beziehung deutlich inniger zu sein. Bemerkenswert ist dabei, dass Trudeau offenbar viel Geduld und Einsatz aufbringen musste, um das Herz der berühmten Pop-Sängerin zu erobern.

Wie ein Insider gegenüber People verriet, zeigte Katy zunächst wenig Interesse an einer neuen Beziehung. Zum Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung habe sie schlicht "keine Lust zu daten" gehabt, so die Quelle. Dennoch blieben die beiden in Kontakt. Trudeau soll keine Mühen gescheut und die Musikerin "heftig umworben" haben – Berichten zufolge flog er während ihrer Tourpause eigens nach Kalifornien, um sie zu treffen. "Er ist sehr respektvoll", so der Insider weiter – und genau das soll die 40-Jährige beeindruckt haben. Dass beide Idealisten sind und ähnliche Interessen teilen, habe ihre Verbindung zusätzlich gefestigt.

Während Katy und Trudeau derzeit ihre gemeinsame Zeit genießen, liegen bewegte Monate hinter ihnen. Trudeau hatte bereits 2023 die Trennung von seiner Ehefrau Sophie Grégoire öffentlich gemacht. Die Musikerin hingegen trennte sich erst vor wenigen Monaten von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom (48), mit dem sie die gemeinsame Tochter Daisy (5) hat. Auch Trudeau ist Vater von drei Kindern, die er zusammen mit seiner Ex-Partnerin großzieht. Ob sich zwischen der Sängerin und dem Politiker eine ernsthafte Beziehung entwickelt, bleibt abzuwarten – die jüngsten Aufnahmen lassen jedoch auf eine zunehmend vertraute Verbindung schließen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Justin Trudeau und Katy Perry

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Justin Trudeau mit Frau Sophie und ihren Kindern in Ottawa