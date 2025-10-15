Christian Polanc feiert einjähriges Jubiläum mit Laura

Christian Polanc (47) feiert den ersten Jahrestag seiner Beziehung. Auf Instagram postet der Profitänzer dazu verliebte Bilder mit seiner Freundin Laura Brand-Schulz und schreibt: "Ein Jahr wir! Heute vor einem Jahr hat etwas begonnen, das mein Leben verändert hat. Manchmal fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen – und gleichzeitig so, als würden wir uns schon ewig kennen." Der Let's Dance-Star sei dankbar für jede Sekunde mit seiner Liebsten und findet: "Unsere Liebe ist in diesem Jahr so sehr gewachsen, wurde stärker, vertrauter, echter."

Kennengelernt hatten sich die beiden im vergangenen Jahr in der Türkei. "Es hat irgendwie gleich gefunkt", erinnerte sich der Choreograf im Gala-Interview. Christian war damals mit einer Tanzgruppe unterwegs und fiel seiner Zukünftigen sofort ins Auge: "Sie hat den ersten Schritt gemacht." Laura schrieb ihn daraufhin auf Social Media an und die beiden verbrachten viel gemeinsame Zeit miteinander. Nach dem Urlaub blühte ihre Liebe nur noch mehr auf.

Christian wurde durch seine erfahrene Art bei "Let's Dance" schnell zu einem Publikumsfavoriten. Doch seit der 17. Staffel ist der gebürtige Ingolstädter nicht mehr im Cast. Sein Exit sorgte für viel Wirbel, vor allem, da er sich seitdem mit Kritik an dem Format nicht zurückhält. Doch in der Profi-Challenge 2025 kehrte er noch einmal auf das Parkett zurück. Gemeinsam mit Kathrin Menzinger (37) tanzte er zum Thema "Ekstase". Nach der Performance schwärmte Christian: "Es waren 15 Jahre, die ich nie vergessen werde in meinem Leben. [...] Vielen, vielen Dank dafür."

Instagram / christianpolanc Laura Brand-Schulz und Christian Polanc

Instagram / christianpolanc Christian Polanc mit Freundin Laura

RTL / Stefan Gregorowius Profitänzer Kathrin Menzinger und Christian Polanc