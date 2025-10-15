Al Pacino bereut, Diane Keaton (†) nicht geheiratet zu haben

Diane Keaton (†79) ist am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt, allerdings soll es ihr in den Monaten zuvor deutlich schlechter gegangen sein. Zurück bleiben ihre Adoptivkinder Dexter, 29, und Duke, 25. In Hollywood ist die Anteilnahme groß – auch Al Pacino (85) trauert um seine frühere große Liebe. Ein Freund des Schauspielers sagte der Daily Mail, Al habe versäumt, den entscheidenden Schritt zu gehen. Wörtlich heißt es: "Rückblickend gibt Al zu, dass die Liebe seines Lebens Diane war, die er immer als 'eine erstaunliche Frau' bezeichnet hat. Ich weiß, dass er es für immer bereuen wird, dass er seine Chance nicht genutzt hat, als er sie hatte."

Kennengelernt hatten sich Diane und Al Pacino 1971 am Set von "Der Pate" von Francis Ford Coppola (86). Es funkte schnell, doch die Beziehung blieb stürmisch und war von Trennungen und Versöhnungen geprägt. Diane beschrieb ihre Gefühle später gegenüber People so: "Ich war verrückt nach ihm. Charmant, witzig, ein unermüdlicher Redner. [...] Und oh, er war wunderschön." Während die "Vater der Braut"-Darstellerin sich eine Ehe wünschte, zögerte der "Heat"-Star. Ende der 1980er-Jahre kam das endgültige Aus. Laut Berichten vertraute Al Freunden an, dass ein Neuanfang nie ausgeschlossen schien – "aber leider ist es jetzt zu spät", hieß es aus dem Umfeld. Beide lebten jahrelang in Beverly Hills nur wenige Kilometer voneinander entfernt, ohne Kontakt. Al ist nie vor den Traualtar getreten.

Neben Al zeigten sich auch viele weitere Freunde und Weggefährten tief bestürzt, allen voran Dianes langjähriger Gefährte Woody Allen (89). Selbst er wusste offenbar nicht, wie schwer es um die Schauspielerin stand. "Er ist extrem bestürzt, überrascht und traurig", sagte eine Quelle dem Magazin People. Woody und Diane verband eine jahrzehntelange Freundschaft, die trotz Trennung nie zerbrach. Ihre gemeinsamen Filme wie "Der Stadtneurotiker" schrieben Filmgeschichte, und auch im echten Leben blieben sie sich stets nah. In ihren Memoiren meinte Diane über Woody: "Ich vermisse Woody. Ich liebe ihn immer noch."

Imago Diane Keaton und Al Pacino in "Der Pate" 1972

Imago Al Pacino als Michael Corleone und Diane Keaton als Kay Adams in "Der Pate" (1972)

Pierre Manevy / Getty Images Woody Allen und Diane Keaton, 1970