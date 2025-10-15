PBB-Exit von Désirée Nick geplant? Sat. 1 bezieht Stellung

Désirée Nick (69) macht derzeit bei Promi Big Brother den Container unsicher – doch hat sie ihre Exit-Strategie längst geplant? Das vermuten nun Fans im Netz. Der Anlass: Für Samstag, den 18. Oktober 2025, ist die Schauspielerin auf der Frankfurter Buchmesse angekündigt, und das, obwohl "Promi Big Brother" zu diesem Zeitpunkt noch läuft. Die Debatte läuft seit dem Wochenende in sämtlichen sozialen Netzwerken heiß – Fans fragen sich, wie sie den Show-Kalender und ihren Termin auf der Buchmesse unter einen Hut bringen will. Ein Fan mutmaßt auf X, dass Désirée mit dem Sender Sat. 1 unter einer Decke steckt, und schreibt: "Sie muss ja glaubhaft gehen, oder?"

Nun äußert sich auch Sat. 1 zu den wilden Spekulationen. In einer Pressemitteilung gibt ein Sprecher des Senders bekannt: "Désirée hat ihre Teilnahme an der Buchmesse bestätigt, bevor sie als Bewohnerin von 'Promi Big Brother' offiziell angekündigt wurde. Geheimhaltung ist alles." Doch ein Terminkonflikt entstehe dadurch nicht unbedingt. "Ihr Besuch auf der Buchmesse hängt natürlich von ihrem Verbleib im Haus ab", heißt es in dem Schreiben. Von einer Verschwörung kann hier also kaum die Rede sein – die Fans haben es wohl selber in der Hand, ob Désirée den Termin auf der Buchmesse wahrnehmen können wird oder nicht.

Bevor sich Sat. 1 höchstpersönlich zu den Gerüchten äußerte, hatte auch Doreen Dietel (51) schon ihren Senf dazu abgegeben. Die "Dahoam is Dahoam"-Bekanntheit war in diesem Jahr auch bei "Promi Big Brother" dabei, musste allerdings am vergangenen Sonntag als erste Kandidatin den Container verlassen. Eine gefälschte Wahl, die mit Désirées Rausschmiss endet, schloss Doreen in einer Fragerunde auf Instagram konsequent aus. "Nein, das kann man nicht faken. Da sind Notare am Start. Sie kann höchstens freiwillig gehen", stellte sie klar.

Joyn "Promi Big Brother"-Stars Désirée Nick und Erik, 2025

Imago Désirée Nick in der MDR-Talkshow "Riverboat" im Mai 2025

Imago Désirée Nick präsentiert ihr Buch auf der Frankfurter Buchmesse 2024

