Til Schweigers Ex Svenja Holtmann verrät Namen ihres Babys

Svenja Holtmann hat den Namen ihres vierten Kindes enthüllt: Pepe Julius. Die frischgebackene Vierfach-Mama veröffentlichte auf Instagram ein süßes Familienfoto und schrieb dazu: "Dürfen wir vorstellen: Pepe Julius." Gemeinsam mit ihrem Partner Sönke Rosenkranz und den drei älteren Söhnen Carlo Maximilian, Mika Jordi und Louie Jim ist ihr Familienglück nun perfekt. Die ehemalige Partnerin von Til Schweiger (61) gab zudem bekannt, dass die Namenssuche für den jüngsten Spross eine echte Herausforderung war.

Auf Social Media teilte Svenja Details zur Namenswahl mit. Mit "nicht zu geläufig, bisschen europäisch, exotisch" beschreibt sie, was ihr bei der Auswahl wichtig war. Zudem sollten alle Namen in der Familie zusammenpassen und möglichst einfach auszusprechen sein – auch im Ausland. Während ihre drei älteren Kinder bereits Doppelnamen tragen, entschieden sich die Eltern bei Pepe Julius nun bewusst für einen Namen, der mit "E" endet, um eine harmonische Gesamtheit zu schaffen. Damit haben sie die Namensreihe ihrer Kinder für sich stimmig abgeschlossen.

Bereits vor einer Woche hatte die vierfache Mama die Geburt ihres Sohnes mit ihren Followern geteilt. "Unser Herbstbaby ist da... Und wir könnten nicht glücklicher sein", schrieb Svenja damals zu einem Bild, auf dem der kleine Pepe Julius in herbstlicher Strickkleidung zu sehen war. Mit 3990 Gramm und 53 Zentimetern brachte der Neuankömmling ordentlich Gewicht auf die Waage – ein stattlicher Start ins Leben, über den sich die gesamte Familie riesig freute.

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann und ihre Kinder, Oktober 2025

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmanns Sohn Pepe Julius, Oktober 2025

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann, deutsches Model