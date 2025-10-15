Marc Terenzi vermutet abgekartetes Spiel von Promi-BB-Girls

Marc Terenzi (47) musste sich bei Promi Big Brother als vierter Kandidat verabschieden. Der Sänger wurde von den weiblichen Bewohnerinnen des Containers nominiert und schließlich herausgewählt. Im Interview mit Promiflash spekulierte er über die Hintergründe seiner Abwahl. "Hundertprozentig sind das alles Allianzen", behauptete er überzeugt und fügte hinzu, dass die Frauen strategisch gegen ihn vorgegangen seien: "Die Taktik war: alle Mädels gegen mich. Die hatten alle hinter meinem Rücken eine Taktik. 'Marc ist ein Lügner und wir kriegen ihn zusammen raus.'"

Dabei wirkte Marc keineswegs verbittert – für ihn war es lediglich ein Teil des Spiels, das er nach eigenen Angaben genossen hat: "Ich nehme gar nichts persönlich. Ich denke, ich bin der einzige, der gedacht hat, es ist ein Spiel und ich hab Spaß gehabt." Trotz seines Verdachts auf Absprachen betonte der Musiker gegenüber Promiflash, dass er die Entscheidung nicht als unfair empfinde: "Das ist ein faires Game. Das ganze Ding ist ein Game. Du weißt nicht, was kommt. In dem Moment hatten die Frauen die Macht, mich rauszuvoten und das ist alles Teil des Spiels."

Marcs Verhalten im Container stieß bei seinen Mitbewohnern auf Unmut. Laura Maria Lettgen (30) warf dem Ex von Verena Kerth (44) vor, ein abgekartetes Spiel zu spielen. Die Influencerin machte ihrem Ärger bei Sarah-Jane Wollny (27) Luft: "Ich sage dir eins, der wird hier nicht mehr lange bleiben. Das kotzt mich alles so an. Ich kann seine Scheiße nicht mehr hören. Das ist alles auswendig gelernt." Laura war überzeugt, dass der Musiker die Show nur für Eigenwerbung nutzte – unter anderem für seine Doku mit Oliver Pocher (47) und den Start seiner Tour. Letztendlich behielt die Blondine recht und Marc musste wenig später die Koffer packen.

Joyn Marc Terenzi bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Marc Terenzi bei "Promi Big Brother", 2025

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025