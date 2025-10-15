Marc Terenzi wehrt sich gegen Fake-Vorwürfe bei Promi-BB

Marc Terenzi (47) musste als vierter Kandidat das Promi Big Brother-Haus verlassen. Vor seinem Exit wetterte Laura Maria Lettgen (30), dass der Sänger allen etwas vorspiele. Gegenüber Promiflash stellt er nun klar: "Ich denke, ich war sehr echt in der Show. Ich habe alles genauso gesagt, auch meine Taktik: dass ich nicht die Jüngeren wählen werde, weil sie die Mehrheit sind. Ich war sehr offen mit meiner Taktik." Seiner Meinung nach haben die anderen Kandidaten versucht, Fehler in seinem Verhalten herauszupicken, um Gründe für eine Nominierung zu finden. "Die suchen nach jedem kleinen Detail", glaubt der Musiker.

Für Marc gehört eine gute Portion Taktieren zu einer Show wie "Promi Big Brother" dazu. In seiner kurzen Zeit in der Show habe er zwar nicht geflunkert, doch er hätte kein Problem damit gehabt, seine Mitstreiter hinters Licht zu führen. Im Promiflash-Interview erklärt er: "Ich habe nicht gelogen, aber in ein paar Tagen hätte ich alle angelogen. Hauptsache, ich komme weiter. Das ist halt das Spiel. Aber in dieser Szene habe ich nicht gelogen."

Die Vorwürfe von Laura entstanden, als Marc und Achim Petrys (51) Darstellungen von den bisherigen Geschehnissen leicht auseinander gingen. Im Gespräch mit Sarah-Jane Wollny (27) wetterte die Influencerin daraufhin: "Marcs Spielchen sind so durchschaubar. Ich sage dir eins, der wird hier nicht mehr lange bleiben. Das kotzt mich alles so an. Ich kann seine Sche*ße nicht mehr hören. Das ist alles auswendig gelernt." Désirée Nick (69) fand ebenfalls, dass der SixxPaxx-Tänzer nur in dem Format sei, um Werbung für sich zu machen.

Joyn Marc Terenzi, "Promi Big Brother", 2025

Joyn Marc Terenzi bei "Promi Big Brother", Oktober 2025

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025