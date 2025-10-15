Nach ihrem Exit: So steht es um Promi-BB-Pinars Beziehung

Reality-TV-Star Pinar Sevim (29) hat in ihrer Zeit bei Promi Big Brother einen Einblick in ihre angeschlagene Beziehung gegeben. Offen sprach sie dort über den großen Streit mit ihrem Freund David, den das Paar kurz vor ihrem Einzug in die Show hatte. Die Auseinandersetzung führte zu einer Beziehungspause – und die Sorge, dass diese Trennung endgültig sein könnte, brachte die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin sogar zum Weinen. "Ich habe Angst, dass er danach sagt, dass er nicht mehr will!", sagte sie in einer emotionalen Szene.

Obwohl Pinar die Show bereits verlassen hat, stand das klärende Gespräch mit ihrem Partner erst noch aus, wie sie am Tag nach ihrem Exit im Promiflash-Interview verriet. Der Grund: David steckte aufgrund eines gestrichenen Flugs in Ägypten fest und kam später als geplant zurück. "Ich habe mich, glaube ich, dann erst um eins oder so gemeldet und da war er schon müde", erklärte die 29-Jährige. Sie machte jedoch klar, dass sie das Thema nicht übermäßig hinauszögern möchte. "Wir werden heute nochmal reden", kündigte sie an, um die Zukunft ihrer Beziehung endgültig zu klären.

Beim klärenden Gespräch mit ihrem Freund dürfte allerdings auch noch ein anderes Thema zur Sprache gekommen sein: die Gerüchte um einen Flirt mit Paco Herb. In den vergangenen Tagen war viel darüber spekuliert worden, ob zwischen Pinar und dem The 50-Gewinner mehr lief. Im Interview zeigte sie sich jedoch eindeutig genervt von den Spekulationen. "Paco und ich kannten uns ja von einem anderen Format. Er war dort eigentlich wie mein großer Bruder. Man neckt sich, man streitet ein bisschen, aber sonst gar nichts", stellte sie klar. Gerüchte über einen Flirt wies sie entschieden zurück: "Da war nichts mit Flirten. Wir mögen uns einfach – da ist nicht mehr, nicht weniger."

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother", 2025

Joyn/Willi Weber Pinar Sevims Einzug bei "Promi Big Brother"

Joyn Paco Herb und Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025