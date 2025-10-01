Sie vertritt schwangere Renata Lusin bei "Let's Dance"-Tour

Profitänzerin Marta Arndt (35) übernimmt einen aufregenden Auftrag: Sie wird bei der Let's Dance-Tour 2025 für die schwangere Renata Lusin (38) einspringen. Für Marta ist es bereits die fünfte Teilnahme an der beliebten Tanzreise quer durch Deutschland. Die charismatische Tänzerin zeigt sich enthusiastisch im RTL-Interview: "Ich freue mich darauf, dass wir wie eine verrückte WG zusammenleben – mit sehr, sehr wenig Schlaf, aber umso mehr Glitzer." Renata erwartet ihr zweites Kind und übergibt das Tanzparkett mit den Worten: "Sie ist eine großartige Tänzerin. Eine 'Let's Dance'-Tour ohne Marta ist keine 'Let's Dance'-Tour."

Die Show, bei der ausgewählte Profitänzer und Promis gemeinsam auftreten, begeistert seit Jahren das Publikum. Mit Marta ist eine erfahrene Persönlichkeit mit dabei, die bereits zahlreiche Auftritte bei der Tour gemeistert hat. Für die Tanzformationen und glitzernden Highlights ist sie bekannt und geschätzt. Während Renata ihre Schwangerschaft mit Vorfreude genießt, ist die Tour umso besonderer, da sie darauf setzt, mit bekannten und alten Gesichtern, wie Marta, die Fans von "Let's Dance" zu begeistern. Weitere Tour-Termine und Details zur Show finden Tanzbegeisterte bei RTL.

Für Renata und ihren Ehemann Valentin Lusin (38) bedeutet diese Schwangerschaft ein weiteres großes Glück. Die Tänzerin ist seit 2018 Teil von "Let's Dance" und hat in vergangenen Interviews offen über ihren Wunsch nach einer Familie und die Schwierigkeiten auf diesem Weg gesprochen. Mit ihrem Mann teilt sie diese private wie berufliche Leidenschaft – die beiden gelten als harmonisches Duo auf und abseits des Parketts. Nachdem sie im Frühjahr 2024 ihr erstes Kind, Töchterchen Stella, willkommen hießen, erleben sie jetzt das Glück der Vorfreude auf ein zweites Kind. "Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat", schwärmte die Tänzerin gegenüber Bild.

Getty Images Renata Lusin, Juli 2024

Getty Images Marta Arndt und Tony Baue bei "Let's Dance" 2024

Getty Images Renata und Valentin Lusin, Juli 2025