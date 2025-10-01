"Let's Dance"-Star Renata Lusin erwartet ihr zweites Kind

Die Let's Dance-Profitänzerin Renata Lusin (38) hat eine wunderbare Nachricht verkündet: Sie ist wieder schwanger! Nur anderthalb Jahre nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Stella, die im März 2024 geboren wurde, erwarten Renata und ihr Ehemann Valentin Lusin (38) nun ihr zweites Kind. Das Paar zeigte sich überglücklich und sprach von einem wahren Wunder, gerade weil Renata in der Vergangenheit mit drei Fehlgeburten in nur zwei Jahren zu kämpfen hatte. "Unsere kleine Stella bekommt im nächsten Frühjahr ein Geschwisterchen. Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat", schwärmt die Tänzerin im Gespräch mit Bild.

Renata verriet, dass das Baby während eines Sommerurlaubs entstanden sei, den sie und ihr Mann mit ihrem Wohnmobil in Frankreich verbrachten. "Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby. Wir hatten nach der letzten 'Let’s Dance'-Staffel einen schönen, entspannten Sommer, sind viel gereist. [...] Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe – und es hat funktioniert", erzählt sie. Zunächst hielt sich die Freude über den zweiten Streifen in Grenzen: "Wahrscheinlich waren wir deswegen [wegen der Fehlgeburten] auch anfangs sehr nüchtern, als wir den positiven Schwangerschaftstest gesehen haben. Ich glaube, der Körper schützt dich nach so vielen Rückschlägen vor neuer Enttäuschung und Schmerz. Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert." Doch trotz aller Vorfreude musste die Tänzerin deshalb schweren Herzens ihre Teilnahme an der diesjährigen "Let's Dance"-Tournee absagen. Zudem wird Renata auch bei der RTL-Show im kommenden Jahr ausfallen.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte die Tänzerin im Netz offen darüber gesprochen, wie stark sie die vielen Nachfragen nach weiterem Nachwuchs berührten. Damals teilte Renata ein Familienfoto und erklärte offen: "Es ist immer so eine typische Frage in der Gesellschaft, die viele Frauen nach dem ersten Kind bekommen. Mittlerweile bekomme ich mehr und mehr solche Fragen." Den Wunsch nach einem zweiten Baby wollte das Paar damals nicht noch einmal zu sehr planen, um nicht erneut mit Enttäuschungen leben zu müssen. "Ehrlich gesagt, wir wollen nichts mehr planen, um nicht noch mal so hart enttäuscht zu werden, wie wir es mit drei Fehlgeburten erlebt haben", schrieb die Profitänzerin damals emotional.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Tänzer

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin, Dezember 2019