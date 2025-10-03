Nach den Baby-News: Renata und Valentin Lusin ziehen um

Renata Lusin (38) und ihr Ehemann Valentin Lusin (38), bekannt aus der Tanzshow Let's Dance, haben gleich doppelt Grund zur Freude. Das Profitänzer-Paar erwartet sein zweites Kind, wie die beiden vor Kurzem bekannt gaben. Ihre einjährige Tochter Stella darf sich also schon bald über ein Geschwisterchen freuen. Doch das ist noch nicht alles: Die Familie wird in Kürze in ein neues Haus in ihrer Heimatstadt Düsseldorf ziehen. Das verrät Renata auf Instagram. Damit geht für die TV-Bekanntheiten ein weiterer lang gehegter Traum in Erfüllung.

Die Vorfreude auf die Veränderungen ist groß. Renata berichtet weiter, dass der Umzug nach der laufenden "Let's Dance"-Tour geplant sei. Weihnachten möchte die Familie bereits im neuen Heim feiern. Die bisherige Eigentumswohnung wird das Paar vermieten. "Wir haben ein ganz, ganz tolles Pärchen gefunden, das sich direkt verliebt hat", schwärmt die werdende Mutter freudestrahlend. Da Renata sich und das ungeborene Baby nicht gefährden möchte, wird sie bei der Tour, die im November startet, nicht teilnehmen. Stattdessen springt ihre Kollegin Marta Arndt (35) für sie ein. Die etwas ruhigeren Wochen bis zur Geburt möchte sie nutzen, um wertvolle Zeit mit ihrer kleinen Tochter Stella zu verbringen.

Ihre Schwangerschaft hatte die Tänzerin erst vor wenigen Tagen verkündet. Nach den schweren Rückschlägen, die sie in der Vergangenheit mit drei Fehlgeburten verkraften musste, war die Freude über das neue Baby für Renata und Valentin umso größer. "Unsere kleine Stella bekommt im nächsten Frühjahr ein Geschwisterchen. Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat", strahlte Renata im Gespräch mit Bild. Das zweite Wunder entstand während eines entspannten Sommerurlaubs mit dem Wohnmobil in Frankreich. "Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby. Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe – und es hat funktioniert", erzählte die Profitänzerin ehrlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Tänzer