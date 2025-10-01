Baby-News: Diese Promis gratulieren Renata & Valentin Lusin

Renata Lusin (38) hat ihre Fans und Kollegen mit einer herzerwärmenden Nachricht überrascht: Die Tänzerin, die durch die Show Let's Dance bekannt wurde, verkündete auf Instagram, dass sie ihr zweites Kind erwartet. In einem kurzen Video äußerte sie ihre Freude über die Schwangerschaft und bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche. Unter anderem gratulierten Stars wie Ekaterina Leonova (38) und Joachim Llambi (61) mit liebevollen Kommentaren. Auch Prominente wie Christina Hänni (35) und Marie Mouroum schickten der werdenden Zweifach-Mama herzliche Nachrichten.

Die Kommentarspalte ihres Posts füllte sich rasch mit emotionalen Botschaften. Motsi Mabuse (44) schrieb zudem unter dem Account der Tanzshow: "Unsere Herzen sind voller Freude für dich, und du wirst immer in unseren Gebeten sein. Herzlichen Glückwunsch!", während auch Massimo Sinató (44) betonte: "Ich weiß, wie sehr ihr euch ein zweites Kind gewünscht habt, und freue mich von Herzen, dass euer Wunsch in Erfüllung gegangen ist." Nicht nur ihre Freunde aus der TV-Show, sondern auch viele Fans überschütteten Renata mit Glückwünschen und drücken ihr die Daumen für eine gesunde Schwangerschaft. Renata und ihr Mann Valentin Lusin (38) dürfen sich offensichtlich über eine unglaubliche Unterstützung aus dem Freundes- und Kollegenkreis freuen.

Schon bei ihrer Tochter Stella setzten Renata und ihr Mann auf eine klare Aufgabenteilung. Wie das Paar in einem Interview mit RTL erzählte, übernahm anfangs die Tänzerin die nächtliche Versorgung von Stella, da sie gestillt hat. "Ganz großes Kompliment an meine Frau! Die ersten elf Monate, die sie gestillt hat, da war sie in der Nacht nur zuständig, da hab’ ich fast durchgeschlafen", verriet Valentin. Nach dieser intensiven Zeit wechselte die nächtliche Betreuung zu Valentin, der dadurch seiner Frau etwas Entlastung verschaffen konnte. Auch im Haushalt haben die beiden ihre Aufgaben fest verteilt. So packt Valentin gerne beim Staubsaugen und Bügeln an, während Renata das Ruder beim Kochen und in Erziehungsfragen übernimmt.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im Juli 2024

Instagram / renata_lusin Valentin Lusin und Renata, Oktober 2025

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella