Liam Paynes Schwester teilt ihren letzten gemeinsamen Abend

Die Musikwelt stand kurz still: Am 16. Oktober 2024 starb Liam Payne (†31), Ex-Mitglied der Erfolgsband One Direction, völlig überraschend. Jetzt teilte seine Schwester Nicola rührende Worte zum letzten gemeinsamen Abend mit ihrem Bruder. "Heute vor einem Jahr waren wir so voller Hoffnung und Vorfreude auf das, was die kommenden Jahre dir bringen würden", schrieb sie am 29. August auf Instagram. Emotional fügte sie hinzu: "Wir beendeten den Abend mit einer Umarmung und sagten dir, wie stolz wir sind und wie sehr wir dich lieben. Wenn ich gewusst hätte, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich dich sehe, hätte ich noch viel mehr gesagt." Noch kurz vor seinem plötzlichen Tod reiste Liam nach Buenos Aires, wo er gemeinsam mit seiner Freundin Kate Cassidy das Konzert seines Ex-Bandkollegen Niall Horan (31) besuchte. Niemand ahnte, dass es das letzte Mal sein sollte, dass auch Niall seinen langjährigen Freund umarmte.

Die Reaktionen auf Liams Tod waren damals überwältigend. Die ehemaligen One-Direction-Kollegen Niall Horan, Harry Styles (31), Louis Tomlinson (33) und Zayn Malik (32) teilten rührende Statements über ihren Freund und Weggefährten. Niall beschrieb Liam als "den Hellsten in jedem Raum" und erinnerte an ihre gemeinsame Zeit in der Band: "Wir lebten zusammen unsere wildesten Träume." Auch Louis würdigte Liam als "positiven, lustigen und unglaublich talentierten Menschen". Kate schrieb von ihrer unendlichen Liebe zu Liam, die sie über seinen Tod hinaus bewahren werde.

Liam hinterlässt nicht nur eine musikalische, sondern auch eine persönliche Lücke. Seine Ex-Partnerin Cheryl Cole (42), mit der er den siebenjährigen Sohn Bear hat, rief damals in einem emotionalen Beitrag dazu auf, den Menschen hinter dem Star zu würdigen: "Wir haben einen Vater, Sohn und Freund verloren." Liam, der schon in jungen Jahren mit One Direction Geschichte geschrieben hatte, wird als lebensfrohe und warmherzige Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Während Fans weltweit seine Hits hören und dabei an die lichtvollen Momente seines Lebens denken, versichern sich seine Liebsten gegenseitig, dass Liams Licht niemals erlöschen wird.

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Getty Images Liam Payne im Dezember 2015 in Los Angeles.