Liam Paynes Familie feiert seinen Geburtstag auf Bowlingbahn

Was für ein bewegender Moment: Liam Paynes (†31) Familie hat den 32. Geburtstag des verstorbenen Sängers auf besondere Weise gefeiert. Am 31. August 2025 versammelten sich seine Angehörigen in einer Bowlinghalle, um seiner zu gedenken. Nicola Payne, Liams ältere Schwester, teilte ein Foto der Veranstaltung über ihre Instagram-Story. Auf dem Bild sind die Punktetafeln der Bowlingbahn zu sehen, auf denen die Namen von Liams engsten Familienmitgliedern erscheinen, darunter die Eltern Geoff und Karen, Nicolas Tochter Ffion sowie Ruth, eine weitere Schwester, mit ihrer Familie. Nicola schrieb dazu: "Ein Jahr später, gleiche Bowlingbahn, aber andere Bahnen … ein riesiger Teil unserer Familie fehlt."

Nicola nutzte die Gelegenheit, um auch einige Tage vorher auf Instagram tief bewegende Worte an ihren Bruder zu richten. Sie erinnerte sich, wie sie seinen letzten Geburtstag vor einem Jahr gemeinsam bei Bowling und McDonald’s verbracht hatten. "Wir sprachen über all deine Pläne und Träume für die Zukunft", schrieb sie. Sie schloss ihren Post mit einer herzzerreißenden Botschaft: "Ich hoffe, du bist glücklich, in Frieden, und weißt, wie tief du geliebt wirst. Ich vermisse dich jeden einzelnen Tag." Liam war im Oktober 2024 nach einem tragischen Unfall in Buenos Aires ums Leben gekommen. Er fiel von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels. Der Verlust hinterlässt eine große Lücke, auch bei seinen Fans weltweit.

Liams Leben war voller Höhen und Tiefen, aber stets umgeben von Musik und Familie. Als ein Mitglied von One Direction feierte er enorme Erfolge und schaffte es, Millionen von Fans zu begeistern. Doch den wohl größten Stolz verspürte er in Bezug auf seinen Sohn Bear, den er mit Ex-Partnerin Cheryl Cole (42) hat. Seine Schwester erwähnte, wie sie sich wünschte, sie hätte ihn noch einmal fester umarmt und mehr gesagt, als sie die Chance dazu hatte. Auch seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (31), Zayn Malik (32), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (33) zeigten ihre letzte Ehre, indem sie im November 2024 an seiner Beerdigung in Amersham teilnahmen. Für seine Liebsten bleibt Liam unvergessen.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Instagram / np2788 Liam Payne mit seiner Schwester Nicola

