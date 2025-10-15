"Unumkehrbar": Kevin Federline sorgt sich um Britney Spears

Kevin Federline (47) schlägt Alarm: In seinen bald erscheinenden Memoiren "You Thought You Knew" beschreibt der Tänzer seine Sorgen um Ex-Frau Britney Spears (43) – und zwar drastisch. "Die Wahrheit ist, diese Situation mit Britney fühlt sich an, als würde sie auf etwas Unumkehrbares zurasen", schreibt der Tänzer laut New York Times und stellt klar: "Es ist unmöglich geworden, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Von meinem Standpunkt aus läuft die Zeit ab, und wir kommen der letzten Minute immer näher. Etwas Schlimmes wird passieren, wenn sich die Dinge nicht ändern, und meine größte Angst ist, dass unsere Söhne am Ende die Scherben auflesen müssen."

Besonders erschütternd ist seine Schilderung, seine Kinder hätten ihm erzählt, sie hätten nachts Angst gehabt, weil ihre Mutter mit einem Messer wortlos in der Tür gestanden habe. "Manchmal wachten sie nachts auf und fanden sie schweigend im Türrahmen stehen, wie sie ihnen beim Schlafen zusah – 'Oh, ihr seid wach?' – mit einem Messer in der Hand. Dann drehte sie sich um und ging wortlos wieder weg", behauptet er. Dennoch betont Kevin, er sei "nie, niemals, auch nur einmal, gegen Britney" gewesen und habe stets versucht, ein gutes Miteinander zu schaffen.

Schon vor zwei Wochen wurde berichtet, dass die Sängerin wegen Kevins bevorstehender Buchveröffentlichung unter Druck stehe. Freunde berichteten, sie habe sich große Sorgen gemacht, dass durch seine Offenbarungen besonders ihre Rolle als Mutter infrage gestellt werden könnte. "Sie ist zutiefst besorgt über dieses Buch. Sie hat das Gefühl, in ihrem eigenen Buch vieles zurückgehalten zu haben, und sie sorgt sich, wie sie nun wirken wird – besonders als Mutter", erklärte eine Vertraute gegenüber Daily Mail. Besonders der mühsame Kontakt zu ihren Söhnen galt zu dieser Zeit als sensibles Thema.

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar