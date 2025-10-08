Nicole Scherzinger schrieb Liam Payne SMS an seinem Todestag

Nicole Scherzinger (47) enthüllte kürzlich, dass sie bis zuletzt mit Liam Payne (†31) in Kontakt stand. Der Sänger, bekannt durch One Direction, stürzte am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires aus großer Höhe und verlor dabei sein Leben. Nicole verriet gegenüber The Times, dass sie am Tag seines Todes noch per SMS miteinander gesprochen hatten. "Ich wusste, dass er in Argentinien war. Es war nur Geplauder und ziemlich locker", sagte sie im Gespräch mit der Zeitung. Die Nachricht von seinem Tod erreichte Nicole nur kurz vor einem ihrer Auftritte in dem Broadway-Stück "Sunset Boulevard".

Selbst Andrew Lloyd Webber (77), der Komponist des Musicals, lobte Nicoles Stärke ausdrücklich: "Dass sie die Show an jenem Abend überhaupt machen konnte, ist außergewöhnlich." Wie die Sängerin im Interview weiter verriet, zollte sie ihrem verstorbenen Freund in den darauffolgenden Shows des Broadway-Stücks auf besondere Weise Tribut. "Von da an habe ich jede Nacht einen kleinen Teil der Show ihm gewidmet – einen Moment, der mich immer an ihn denken ließ", so Nicole.

Die Verbindung der Sängerin zu Liam geht auf die Zeiten von X Factor zurück, wo Nicole Liams Boyband mit zusammenstellte. Später intensivierte sich die Freundschaft, als beide an der Talentshow Building The Band arbeiteten. Zuletzt hatte Nicole ein gemeinsames Foto mit Liam und Kelly Rowland (44) aus dieser Zeit geteilt – eine Aufnahme, die die drei lächelnd und glücklich zeigt. Es ist eine Erinnerung an die harmonische Zusammenarbeit und die spürbare Zuneigung zwischen den Künstlern.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Liam Payne, Nicole Scherzinger

Courtesy of Netflix Kelly Rowland, Liam Payne und Nicole Scherzinger in einer Folge von "Building the Band"

Gareth Cattermole/Getty Images Liam Payne, Simon Cowell und Nicole Scherzinger (v.r.) bei den BRIT Awards 2017