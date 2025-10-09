Louis Tomlinson konnte Liam Paynes Tod schwer verarbeiten

Louis Tomlinson (33) hat in einem Interview mit Rolling Stone UK offen über den Tod seines ehemaligen Bandkollegen Liam Payne (†31) gesprochen, der im Oktober 2024 nach einem Sturz ums Leben kam. "Es war wirklich, wirklich unglaublich schwer für mich, mit dem Verlust von Liam klarzukommen", gab Louis zu. Der Sänger dachte zunächst, dass seine Erfahrungen mit Trauer – nach dem Verlust seiner Mutter 2016 und seiner Schwester Félicité 2019 – den Schmerz mildern könnten, doch das war nicht der Fall. "Es ist etwas völlig anderes. Ich habe noch nie einen Freund verloren", erklärte er.

Besonders schwer fiel Louis der 15. Jahrestag von One Direction im Juli, der ihm gemischte Gefühle bescherte. Obwohl er die Bedeutung des Jubiläums für die Fans anerkennt, fühlte sich der Moment durch Liams Abwesenheit unvollständig. "Es kam mir ungerecht vor und einfach frustrierend, dass er nicht mehr bei uns ist", gestand der Musiker. Louis erinnerte sich daran, wie er die Nachricht von Liams Tod von ihrem Bandkollegen Niall Horan (32) erfuhr, und sprach über die gemeinsame Vergangenheit mit Liam: "Er war das verlässlichste Mitglied der Band, die sicherste Hand, auf die wir uns alle verlassen konnten. Und das, obwohl er oft missverstanden wurde."

Louis teilt weiter, dass Liam schon früh in seinem Leben und in der Band Verantwortung übernommen hatte. "Wir alle schauten zu ihm auf, auch wenn wir es uns nicht eingestehen wollten", sagte er. Ihre Beziehung war besonders in den Jahren nach der Auflösung der Band enger geworden, mit langen Telefonaten und gemeinsamen Erinnerungen. In einem emotionalen Instagram-Beitrag nach Liams Tod schrieb Louis, dass er sich immer wieder dabei ertappt, an die gemeinsame Zeit zurückzudenken. Er beschrieb Liam als "positiv, witzig und herzensgut" und als den wahrscheinlich wichtigsten Teil von One Direction, der mit seinem Talent und seiner Hingabe die Gruppe maßgeblich prägte.

Anzeige Anzeige

Imago Liam Payne und Louis Topmlinson 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Liam Payne, Sänger