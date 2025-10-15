Langes Haar an der Brust: Heidi Klum bricht mit Körper-Tabu

Heidi Klum (52) überrascht ihre Fans auf Instagram einmal mehr mit ihrer ganz eigenen Art. In einem Video präsentiert das Topmodel ihren mehr als zwölf Millionen Followern ein ungewöhnliches Detail: ein langes, weißes Haar, das sie mitten auf ihrer Brust entdeckt hat. Ohne jegliche Scheu oder Aufregung filmt sie den Fund aus nächster Nähe. Dazu fragt sie verschmitzt unter dem Beitrag: "Habt ihr Haare auf der Brust?" Der lockere Umgang mit diesem natürlichen Phänomen sorgte in kürzester Zeit für reichlich Aufmerksamkeit.

Heidi kommentiert den Fund sogar selbst: "Hier ist es, hier ist das Haar, an meinem Busen. Da ist es, soll ich es abschneiden, soll ich es abreißen, raus rupfen, hängen lassen?" Im Hintergrund sagt eine Frau zu Heidi: "Am besten abschneiden." Die Offenheit des Models kann als Statement gegen den Perfektionsdruck im Showbusiness gesehen werden, egal ob bewusst oder unbewusst. Die Thematik wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Diskussion anregen. Am Ende entscheidet Heidi, dass sie das Haar einfach dran lässt – ziemlich entspannt.

Für Heidi, die seit Jahren als Model, Moderatorin und Unternehmerin tätig ist, gehören ungewöhnliche Momente, die sie mit ihren Fans teilt, längst zum Alltag. Offenheit und Natürlichkeit scheinen feste Bestandteile ihres öffentlichen Images zu sein. Privat lebt die vierfache Mutter seit 2019 in glücklicher Ehe mit Tom Kaulitz (36), während sie beruflich mit ihrer unkonventionellen Art immer wieder neue Akzente setzt. Ihre humorvolle Art, selbstironisch mit kleineren Makeln umzugehen, macht sie für viele Fans besonders sympathisch.

Getty Images Heidi Klum bei "Blinded By Delight" Show in Berlin, Oktober 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum zeigt ihren Followern ein langes, weißes Haar an ihrer Brust

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025