Kate Cassidy ehrt Liam Payne (†) an seinem Geburtstag

Kate Cassidy hat ihrem verstorbenen Partner Liam Payne (†31) anlässlich seines 32. Geburtstags eine bewegende Hommage gewidmet. In einem rührenden Instagram-Post teilte die Social-Media-Persönlichkeit eine Videozusammenstellung von gemeinsamen Momenten mit dem ehemaligen One-Direction-Star. Die Clips zeigen das Paar lachend bei Reisen, beim Essen und in vertrauten Augenblicken. "Happy Birthday Liam. Ich wünschte, wir könnten gemeinsam feiern. Im nächsten Leben, schätze ich", schrieb Kate zu dem Beitrag und verlieh ihrer tiefen Trauer Ausdruck. Liam war im Oktober des vergangenen Jahres bei einem tragischen Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben gekommen.

Kate, die zwei Jahre mit Liam zusammen war, hat in den letzten Monaten ihre Gefühlswelt offen mit ihrer Community geteilt. Sie dokumentiert ihre Trauer in den sozialen Medien und erinnert immer wieder an den verstorbenen Musiker. Nur wenige Tage vor seiner tödlichen Reise nach Argentinien hatte sie ihn bei einem Konzert von Niall Horan (31) begleitet, entschied sich jedoch, den gemeinsamen Urlaub vorzeitig zu beenden, während Liam seinen Aufenthalt verlängerte. Die Obduktion ergab später, dass Alkohol und Drogen in seinem System nachgewiesen wurden, woraufhin fünf Personen in Zusammenhang mit seinem Tod festgenommen wurden. Liam hatte zuvor öffentlich über seine Suchtprobleme gesprochen und bekannt gegeben, dass er nur wenige Monate vor seinem Tod einen Entzug erfolgreich absolviert hatte.

Auch Liams Ex-Partnerin Cheryl Cole (42), mit der er den achtjährigen Sohn Bear hatte, hat nun einen Schritt zurück ins Rampenlicht gewagt. Sie präsentiert sich in einer neuen Kampagne für die Hautpflegemarke Nivea, nachdem sie nach Liams Tod weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden war. In einem früheren Statement erinnerte Cheryl daran, dass Liam nicht nur ein Popstar war, sondern auch ein liebevoller Vater, Bruder und Sohn. Sie bat ausdrücklich darum, in der Berichterstattung über seinen Tod Respekt und Rücksicht zu wahren, besonders im Hinblick auf ihren gemeinsamen Sohn, der seinen Vater nie wiedersehen wird. Cheryl betonte, wie wichtig es sei, Liam in Frieden ruhen zu lassen.

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im Oktober 2024

