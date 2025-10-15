Bruce Willis' Demenz: Töchter "vermissen ihren Papa sehr"

Emma Heming (47), die Ehefrau des Schauspielers Bruce Willis (70), hat in einem Interview mit Vogue Australia über die Auswirkungen der Erkrankung ihres Mannes auf ihre beiden gemeinsamen Töchter Mabel und Evelyn gesprochen. Beide Mädchen sind laut Emma mit ihren 13 und 11 Jahren bereits inmitten eines Trauerprozesses über ihren Vater, der an einer fortschreitenden Form der frontotemporalen Demenz leidet. "Sie trauern, sie vermissen ihren Papa so sehr. Er verpasst wichtige Meilensteine, das ist hart für sie – aber Kinder sind belastbar", erklärte Emma. Gleichzeitig bewundere sie die Resilienz ihrer Kinder, auch wenn sie selbst diesen Begriff früher als wenig tröstlich empfand, da Außenstehende nichts von der Belastung ihrer Familie wüssten.

Für Emma war es eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens, Bruce in ein separates Haus mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung ziehen zu lassen, eine Maßnahme, die sie gegenüber der Sunday Times als unumgänglich beschrieb. Obwohl sie diesen Schritt als traurig und unangenehm erlebte, sieht sie darin einen Gewinn für die ganze Familie. Emma könne sich nun wieder vollständig auf ihre Rolle als Ehefrau konzentrieren, während Bruce durch diese Veränderung auch mehr Unabhängigkeit und die Möglichkeit hat, Kontakte mit Freunden und Familie zu pflegen. Über Bruce' rapide Verschlechterung sprach eine dem Paar nahestehende Person mit der Daily Mail und schilderte, dass die Krankheit schnell fortschreitet und Bruce nun auch nicht mehr sprechen kann.

Trotz allem versuchen Emma und die Kinder, weiterhin wertvolle Momente mit Bruce zu schaffen. Auch seine älteren Töchter aus der Ehe mit Demi Moore (62), darunter Tallulah Willis (31), setzen alles daran, gemeinsam Zeit mit ihm zu verbringen und diese trotz der schwierigen Umstände zu genießen. Für Mabel und Evelyn hat sich das tägliche Leben seit der Diagnose ihres Vaters grundlegend verändert, doch die Familie legt großen Wert darauf, dass die Mädchen weiterhin eine möglichst liebevolle und sichere Umgebung genießen können. Besonders die gemeinsamen, kleinen Rituale und Alltagserlebnisse mit Bruce geben Trost und lassen Erinnerungen entstehen, die den Mädchen auch in der Zukunft wichtig sein werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern, Juli 2025

Anzeige Anzeige