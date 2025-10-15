Sias Ex-Mann fordert über 200.000 Euro monatlichen Unterhalt

Sia (49) und ihr getrennt lebender Ehemann Daniel Bernad stehen vor einem finanziellen Rechtsstreit. Der frühere Strahlenonkologe hat bei einem Gericht in Los Angeles offiziell Unterhalt in Höhe von über 215.000 Euro monatlich beantragt. Zudem fordert er laut People einmalige Zahlungen von 258.000 Euro für Anwaltskosten und 172.000 Euro für Buchhaltungsprüfungen. Laut Daniel sei er auf diese Unterstützung angewiesen, da er kein Einkommen mehr habe und die Sängerin die Finanzierung ihres gemeinsamen Geschäfts im März 2025 eingestellt habe.

Daniel erklärte, dass die beiden während ihrer Ehe einen luxuriösen Lebensstil genossen und monatlich über 344.000 Euro für Reisen, gehobene Restaurants und Personal ausgegeben hätten. Er selbst gab 2021 seinen Beruf als Onkologe auf, um mit Sia eine Klinik zu eröffnen, doch nach der Einstellung der finanziellen Mittel stehe er ohne Einkommen da. In den eingereichten Dokumenten betonte Bernad seine Abhängigkeit von der Sängerin: "Ich bin finanziell auf Sia angewiesen, die der Hauptverdiener in der Ehe war." Auch die Kosten für sein aktuelles Zuhause habe er seit Juli aus eigener Tasche gezahlt, fühle sich jedoch zu einer Rückzahlung durch Sia berechtigt.

Bereits vor sieben Monaten hatte Sia die Scheidung von Daniel eingereicht. Der Schritt kam damals recht überraschend: Laut TMZ gab das Paar als Trennungsgrund nur "unüberbrückbare Differenzen" an und soll sich erst einen Tag vor dem Einreichen der Papiere offiziell getrennt haben. Die Musikerin beantragte in den Gerichtsunterlagen das alleinige Sorgerecht für Sohn Somersault Wonder Bernard, der zu dem Zeitpunkt erst elf Monate alt war. Daniel sollte seinen Sohn jedoch weiterhin besuchen dürfen. Ob es zwischen den beiden einen Ehevertrag gab, war damals unklar. Allerdings hieß es in den Dokumenten, Sia fordere das Gericht auf, ihrem Ehemann keinen Unterhalt zu gewähren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sia

Anzeige Anzeige

Getty Images Sia mit ihrem Partner im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Sia, Sängerin