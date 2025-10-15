Beunruhigend: Collien Fernandes meldet sich aus der Klinik

Collien Fernandes (44) hat ihre Fans jetzt mit einem unerwarteten Posting auf Instagram beunruhigt. Die Moderatorin teilte ein Foto, das sie sichtbar erschöpft in einem Krankenhausbett zeigt. Mit Haarnetz auf dem Kopf und einem offenen Krankenhauskittel schreibt sie dazu: "Kleine OP gehabt. Bin jetzt erstmal ein paar Tage raus hier. Liebes Instagram: Servus und Baba, wie man hier auf Mallorca zu sagen pflegt." Um welche Operation es sich gehandelt hat, ließ die 44-Jährige jedoch offen, was bei ihren Followern einige Fragen aufwarf.

Wie groß die Sorge ihrer Community ist, zeigen die zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag mit Genesungswünschen. "Werde schnell wieder gesund, gute Besserung Collien" oder "von Herzen schnelle Genesung" heißt es dort. Die Anspielung auf Mallorca in ihrem Abschiedsgruß deutet jedenfalls darauf hin, dass sie sich aktuell dort aufhält. Konkrete Details zur Art der Operation oder zu einem möglichen Aufenthalt in einer bestimmten Klinik gibt es von der Moderatorin selbst bisher jedoch nicht.

Zuletzt sorgte Collien jedoch mit ganz anderen Neuigkeiten für Schlagzeilen. Vor rund einem Monat gaben sie und ihr Mann Christian Ulmen (50) überraschend das Ende ihrer Ehe bekannt. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden laut Bild: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben." Details zu den Gründen oder zum genauen Zeitpunkt der Trennung wollten die Schauspielerin und der Schauspieler damals nicht preisgeben.

Imago Collien Fernandes im September 2025

Instagram / collien_ulmen Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, 2025

Getty Images Christian Ulmen und Collien Fernandes im April 2024 in Berlin