Rolling Stones: Geheime Tour-Pläne für Wien wecken Vorfreude

Die Rolling Stones scheinen 2026 eine fulminante Rückkehr auf die Bühnen Europas zu planen. Mehrere gut informierte Quellen berichten in Foren, dass die Rocklegenden um Mick Jagger (82), Keith Richards (81) und Ronnie Wood (78) nicht nur an einer neuen Studioveröffentlichung arbeiten, sondern auch eine ausgedehnte Europatour vorbereiten. Den Gerüchten zufolge könnte der Startschuss für die Konzerte im April 2026 fallen – zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Albums. Besonders Fans in Wien dürfen aufhorchen: Angeblich stehen gleich zwei Konzerte in Österreichs Hauptstadt auf dem Spielplan.

Die Rückkehr ist für viele Fans besonders aufregend, nachdem die ursprünglich für 2025 geplante Tour überraschend gestrichen wurde. Damals hatten detaillierte Pläne für 13 Städte und insgesamt 18 Shows, darunter in Berlin, München, Amsterdam und London, bereits vorgelegen. Doch kurz vor der offiziellen Ankündigung zog die Band die Pläne zurück. Für die Neuauflage im Jahr 2026 könnten jedoch viele dieser lang ersehnten Konzertorte wieder aufscheinen. Berichten zufolge sollen die Konzertdaten dabei so gelegt werden, dass sie nicht mit den entscheidenden Spieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft kollidieren.

Abseits der Tourvorbereitungen war die Band auch musikalisch aktiv: Im Londoner Metropolis Studio sollen Mick und Co. bereits 13 neue Songs für das kommende Album aufgenommen haben, wie Gitarrist Ronnie Wood kürzlich gegenüber Fans durchblicken ließ. Während Fans gespannt auf eine offizielle Ankündigung warten, folgen sie den Insiderberichten von Plattformen wie IORR News und dem Tell Me Forum. Sollte sich die Planung bewahrheiten, wäre 2026 nicht nur ein Jubiläumsjahr für die Musikgeschichte, sondern auch ein weiterer Meilenstein in der beeindruckenden Karriere der Rolling Stones.

Getty Images Ronnie Wood, Steve Jordan, Mick Jagger und Keith Richards von The Rolling Stones, Juli 2024

Getty Images Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood von den Rolling Stones

Getty Images The Rolling Stones im Dezember 1963