Nicole Scherzinger teilt ungesehenes Foto mit Liam Payne (†)

Nicole Scherzinger (47) sorgt mit einem emotionalen Foto in ihrer Instagram-Story für Aufsehen. Die Sängerin teilte ein bislang ungesehenes Foto von sich, Liam Payne (†31) und Kelly Rowland (44). Die Momentaufnahme stammt von den Dreharbeiten der Netflix-Show "Building The Band", bei der der verstorbene Popstar als Juror zu sehen war. Auf dem Bild schauen die drei Musiker glücklich in die Kamera und Liams strahlendes Lächeln ist nicht zu übersehen. Besonders rührend: Nicole ergänzte das Foto mit einem weißen Herz über ihrem Kollegen.

In einem Interview mit People sprach die ehemalige Frontsängerin der Pussycat Dolls über ihre Zeit mit Liam während der Dreharbeiten zu "Building the Band". "Wir sind uns durch diese ganze Erfahrung ziemlich nahe gekommen", offenbarte sie und ergänzte: "Liam ist so ein freundlicher Mensch mit einem wunderschönen Herzen, und auch wenn es egoistisch ist, bin ich froh, dass ich Zeit mit ihm verbringen durfte."

Vor wenigen Tagen wäre der einstige One Direction-Star 32 Jahre alt geworden. Kate Cassidy, die bis zu seinem Tod an seiner Seite war, widmete ihm ein emotionales Video auf Social Media. Darin waren einige Momente aus ihrer Beziehung zu sehen, zu denen die Influencerin schrieb: "Ich vermisse dich so sehr. Alles Gute zum Geburtstag, Liam. Ich wünschte, wir könnten gemeinsam feiern. Im nächsten Leben vielleicht."

Instagram / nicolescherzinger Kelly Rowland, Liam Payne und Nicole Scherzinger

Courtesy of Netflix Kelly Rowland, Liam Payne und Nicole Scherzinger in einer Folge von "Building the Band"

