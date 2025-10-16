Das sind Silvia Wollnys Worte nach Sarah-Janes Promi-BB-Aus

Sarah-Jane Wollny (27) hat ihre Zeit im Promi Big Brother-Haus hinter sich. Nach ihrem Auszug aus der prominent besetzten TV-WG meldete sich ihre Mutter Silvia Wollny (60) mit emotionalen Worten auf Instagram zu Wort. "Wir als Familie und ich als Mama sind unendlich stolz auf sie", schrieb die Elffach-Mutter und zeigte sich beeindruckt von der Leistung ihrer Tochter. Silvia betonte, dass es für Sarah-Jane nicht immer einfach war, sie diese Herausforderung aber großartig gemeistert habe. Sie bedankte sich zudem bei den Fans für deren Unterstützung: "Ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, dafür, dass ihr Sarah-Jane so unterstützt habt."

Neben ihrer stolzen Aussage über Sarah-Jane gab Silvia auch preis, welchen Mitstreitern sie jetzt den Sieg gönnen würde. Besonders begeistert zeigte sie sich von Désirée Nick (69), Harald Glööckler (60) und Satansbratan, die ihrer Meinung nach im Container echt, ehrlich und unterhaltsam geblieben seien. "Die drei bringen Spaß rein und verstellen sich nicht", so die TV-Mama. Die Liveshows sieht Silvia hingegen kritisch und merkt an, dass die Szenen dort anders geschnitten wurden als im 24/7-Stream, was möglicherweise die Wahrnehmung der Zuschauer beeinflusst haben könnte.

Bereits kurz nach ihrem Exit äußerte sich Sarah-Jane selbst zu ihrem Abschied aus der TV-WG und versicherte, dass sie die Erfahrung zu schätzen wisse. Mit der Unterstützung ihrer Familie – und insbesondere ihrer Mutter – freut sich Sarah-Jane nun darauf, wieder Zeit im Kreise ihrer Liebsten zu verbringen. Die junge Reality-Darstellerin ist nicht zuletzt durch die engen Bande ihrer großen Familie bekannt geworden, in der Zusammenhalt seit jeher an oberster Stelle steht. Silvia hat sich in der Vergangenheit immer wieder als stolze Mutter gezeigt, die die Herausforderungen ihrer Kinder aktiv begleitet.

Silvia Wollny, März 2025

Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

Laura Blond und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother", 2025