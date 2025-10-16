Nächster Promi-BB-Exit: Dieser Star muss seine Koffer packen

Bei Promi Big Brother wird die Luft für die Stars so langsam dünn. Noch kämpfen zehn Promis um den Sieg, doch das wird sich schon sehr bald ändern. Als Bauleiter sind Erik (26) und Laura Maria Lettgen (30) verpflichtet, eine schwere Entscheidung zu treffen. Die restlichen Bewohner müssen sich eigenständig in Zweierteams einteilen. Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60), Achim Petry (51) und Karina, Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Michael Naseband (60) sowie Paco Herb und Andrej Mangold (38) finden sich jeweils als Paar zusammen. Die Bauleitung muss nun aus jedem Duo einen Bewohner aussuchen, der für den Auszug nominiert ist. Sie entscheiden sich für Paco, Karina, Michael und Désirée.

Doch mit wem zeigen sich die Zuschauer gnädig und wer hat die Gunst seiner Fans verspielt? Als Erstes darf Désirée aufatmen: Sie hat die meisten Anrufe und ist somit sicher. Ihr folgt Karina: Auch ihre Fans voteten fleißig. Damit entscheidet es sich zwischen Paco und Michael. Letztendlich muss sich Paco geschlagen geben und seine Siebensachen packen. Er nimmt die Entscheidung allerdings ganz gelassen, beteuert, dass alles gut sei, und verabschiedet sich in Ruhe von seinen Mitstreitern. "Ich hatte es im Gefühl, aber ich gönne es auch dem Micha. Der ist gut für die Gruppe", erklärt Paco gefasst und beteuert: "Ich hatte bis hierhin Spaß." Er habe gezeigt, was er wollte und sei nun zufrieden.

Damit tritt Paco in die Fußstapfen von Sarah-Jane Wollny (27), die den Container gestern verlassen musste. "Ich habe die Zeit genossen, sehr viel über mich gelernt und ich danke euch allen für die Unterstützung", erklärte die gelernte Altenpflegerin kurz nach ihrem Auszug auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. Zwar habe sie ihren Rauswurf nicht erwartet, dennoch freue sie sich nun darauf, ihre Familie wiederzusehen: "Ich kann mit erhobenem Haupt gehen und freue mich jetzt erst mal auf meine Familie."

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

Joyn/Marc Rehbeck Paco Herb, "Promi Big Brother"-Kandidat

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025