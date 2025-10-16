Er war Christina Dimitrious Bezugsperson bei Promi-BB

Christina Dimitriou (33) hat die Promi Big Brother-Reise frühzeitig beendet. Als zweite Kandidatin musste sie das berühmte TV-Haus verlassen. Während ihrer Zeit im Haus fand die Reality-TV-Darstellerin allerdings schnell eine wichtige Bezugsperson: Andrej Mangold (38). "Wir waren wirklich unzertrennlich. Wir waren nonstop zusammen", erklärte sie im Promiflash-Interview. Obwohl sie ihn zuvor nur flüchtig kannte, entwickelte sich eine enge Bindung. "Ich dachte: Oh Gott, der ist vielleicht arrogant, aber das war komplett das Gegenteil." Christina zeigte sich beeindruckt von ihrer Verbindung zu Andrej und betonte: "Er war meine Bezugsperson Nummer eins."

Auch zu anderen Mitbewohnern konnte die ehemalige Kandidatin gute Kontakte knüpfen, wie sie verriet. Mit Marc (47), Laura (30), Sarah-Jane (27), Erik, Jimi (33) und Pinar habe sie sich gut verstanden. Dennoch bleibt unklar, ob diese Beziehungen auch außerhalb des Containers Bestand haben werden. "Privat kann ich dir nicht sagen. Man weiß ja nie", so Christina über die Zukunft der neuen Bekanntschaften. Trotz des vorzeitigen Auszugs blickt sie auf eine Zeit voller Begegnungen zurück, die ihre Erwartungen offenbar übertroffen hat.

Dass Christina viele Emotionen mit in das TV-Abenteuer nahm, überraschte nicht. Bereits vor ihrem Einzug sprach die 33-Jährige offen über die schwierigen Gefühle, sich von ihrer kleinen Tochter zu trennen. Das Muttersein scheint ihr Halt und Stärke zu geben, während sie sich gleichzeitig in der Welt des Reality-TVs behauptet. Die junge Mutter wirkte in ihren öffentlichen Auftritten stets hingebungsvoll und voller Leidenschaft für ihre Familie. Ihre Erfahrungen bei Promi Big Brother dürften sie dabei um einige neue Eindrücke und Verbindungen bereichert haben.

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Andrej Mangold, Februar 2024

IMAGO / BOBO Christina Dimitriou, Reality-TV-Bekanntheit