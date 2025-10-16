Vor Auszug: Promi-BB-Marc bekam Ansage von Harald Glööckler

Bei Promi Big Brother kochen die Emotionen hoch. Eine Szene, die nur im Livestream ausgestrahlt wurde, betraf den kürzlich ausgeschiedenen Marc Terenzi (47) und den wortgewandten Harald Glööckler (60). Der Modemacher kündigte an, seinen Mitbewohnern die Leviten zu lesen, und versammelte sie vor sich. Als er sich dem Sänger zuwandte, wetterte er: "Ich habe nicht das Gefühl, dass du loyal bist. Ich habe das Gefühl, dass du nicht ehrlich bist. Und dass du hier ein großes Ding aufführst und eine Promo-Tour machst und alle hier benutzen willst, um irgendwie weiterzukommen. Das finde ich sehr schade."

Doch nicht nur Marc bekam sein Fett weg. Harald schoss auch gegen Paco Herb. "Paco war bis gestern eigentlich gar nicht existent, du lagst immer irgendwo in der Ecke rum wie ein Haustier, das immer da ist und man sieht ihn schlafen. Seit gestern bist du wach!", scherzte der Designer. Manche Bewohner hat der My Style Rocks-Juror allerdings ins Herz geschlossen. Er schwärmte von Karina2You, Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Sarah-Jane Wollny (27). Zu Laura Maria Lettgen (30) sagte der 60-Jährige: "Du bist eine ganz tolle junge Frau, ich mag deine Geradlinigkeit und Ehrlichkeit."

Die Vorwürfe von Harald gegen Marc kamen nicht aus dem Nichts. Schon zuvor vermuteten die Mitstreiter des einstigen Boyband-Stars, dass er bei "Promi Big Brother" ein falsches Spiel spielen könnte. Im Promiflash-Interview verteidigte er sich jedoch und stellte klar: "Ich war sehr echt in der Show. Ich habe alles genauso gesagt, auch meine Taktik: dass ich nicht die Jüngeren wählen werde, weil sie die Mehrheit sind. Ich war sehr offen mit meiner Taktik." Für ihn sei das Format dazu da, um Strategien zu entwickeln, und dafür schäme er sich nicht.

Marc Terenzi und Harald Glööckler

"Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Marc Terenzi bei "Promi Big Brother", Oktober 2025