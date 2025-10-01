Das ist "Promi Big Brother"-Kandidat Erik alias Satansbratan

Erik, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Satansbratan, ist einer der wohl spannendsten neuen Teilnehmer von Promi Big Brother, denn er sorgte bereits in der Vergangenheit für Aufsehen. Der Wiener, der im Bezirk Favoriten aufwuchs, begann seine Karriere als Influencer und wurde für seinen scharfen Humor und seine authentischen Parodien über das Leben in Wien und seine berühmte "Balkan-Mama" bekannt. Doch Erik ist weit mehr als ein Social-Media-Star. Mit Talent und Fleiß hat er sich auch als Unternehmer, Veranstalter, Modeliebhaber und Speaker einen Namen gemacht.

Einige TV-Zuschauer kennen Erik bereits aus der Reality-Welt. 2023 gelang ihm gemeinsam mit seiner Freundin Mio ein großer Erfolg: Das Duo sicherte sich den Sieg bei "Forsthaus Rampensau Österreich". Ein Jahr später versuchte der Influencer sein Glück bei "Match in Paradise", wo er auf der Suche nach der großen Liebe freiwillig ausstieg. "Ich suche Feuer. Wenn es das nicht gibt, bringt's nichts", erklärte er zu seiner Entscheidung. 2024 wagte er sich außerdem auf die Comedy-Bühne und feierte einen überwältigenden Durchbruch mit zwei ausverkauften Shows in Wien.

Eriks ironischer Künstlername Satansbratan, inspiriert von einem Kindheitsspruch, spiegelt seine kreative Balance aus Frechheit und Sensibilität wider. Gerade diese Kombination macht ihn einzigartig. Wer ihn nur als Influencer kennt, hat noch viel zu entdecken: Von ihm wird nicht nur auf der Comedy-Bühne, sondern auch in der Promi-Welt sicher noch einiges zu hören sein.

Joyn/Marc Rehbeck Satansbratan, "Promi Big Brother"-Kandidat 2025

