Perrie Edwards gefällt Jesys Post: Comeback der Freundschaft

Perrie Edwards (32) hat ein Zeichen der Versöhnung gesetzt und ihrer früheren Bandkollegin Jesy Nelson (34) die Hand gereicht. Die Sängerin, die nach dem Zerfall von Little Mix den Kontakt zu Jesy verloren hatte, likte kürzlich einen Instagram-Post von Jesy, in dem diese berührend über ihr neues Körperbewusstsein sprach. Seit der Geburt ihrer Zwillinge Ocean Jade und Story Monroe im Mai habe Jesy eine neue Wertschätzung für ihren Körper entwickelt, wie sie in bewegenden Worten erklärte. Fans der Girlgroup, die die Interaktion entdeckten, feierten das Ereignis überschwänglich auf den sozialen Medien und hoffen auf eine Annäherung der beiden Musikerinnen.

Jesys Instagram-Beitrag, begleitet von beeindruckenden Schwarz-Weiß-Bildern, reflektierte ihre jahrelangen Kämpfe mit ihrem Körperbild und den wachsenden Stolz, den sie dank ihrer Mutterschaft erlangt hat. In ihrem Beitrag erwähnte sie, dass sie sich lange wegen ihres Körpers unwohl gefühlt und sogar einen operativen Eingriff in Betracht gezogen hatte. Erst durch die Höhen und Tiefen der Schwangerschaft hat sie gelernt, ihren Körper wirklich zu schätzen. Mit ihrer ehrlichen Botschaft wandte sie sich auch an andere frischgebackene Mütter und riet ihnen, sich selbst gegenüber nachsichtiger zu sein.

Perrie sprach zuletzt offen über den schmerzhaften Bruch ihrer Freundschaft mit Jesy, die die Band 2020 verlassen hatte. In einem Interview mit Cosmopolitan UK gab sie zu, dass es sich "wie der Verlust eines Körperteils" angefühlt habe, da die beiden zuvor unzertrennlich gewesen seien. Jesy wiederum hat in der Vergangenheit mehrfach ihre Kämpfe mit psychischen Belastungen und Online-Mobbing öffentlich geteilt, unter anderem in der preisgekrönten Dokumentation "Odd One Out". Trotz des Zerwürfnisses bleibt damit die Hoffnung, dass die kleine Geste von Perrie der Beginn einer erneuten Annäherung zwischen den beiden Sängerinnen sein könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Little Mix, Band